Авиация и крупные сухопутные войска: ЕС по-тихому разрабатывает план отправки войск в Украину, — AP

По словам экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, нужны надежные силы, а не просто "голубые каски", чтобы россияне понимали, что будут раздавлены.

Related video

Беспокоясь о том, что европейский континент не входит в приоритетную сферу безопасности США, группа европейских стран негласно работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить любое будущее мирное урегулирование с Россией. Об этом сообщает The Associated Press.

Великобритания и Франция идут в авангарде этих усилий. Страны, участвующие в обсуждениях, не хотят раскрывать свои карты и предоставлять российскому президенту Владимиру Путину преимущество, если он согласится вести переговоры о прекращении войны.

"Я не буду вдаваться в подробности конкретных возможностей, но я согласен, что если будет мир, то должны быть какие-то гарантии безопасности для Украины, и Великобритания сыграет в этом свою роль", — осторожно заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне, 13 февраля.

Европейцы начали изучать, какие силы могли бы понадобиться. Но возникли опасения, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с Путиным без ЕС.

В декабре, после избрания Трампа, но до его инаугурации, группа лидеров и министров встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Это были представители Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши. Также присутствовали высокопоставленные должностные лица ЕС.

Переговоры строились на идее, выдвинутой президентом Франции Эмманюэлем Макроном в начале 2024 года. В то время его отказ исключить размещение войск на территории Украины вызвал возмущение, особенно со стороны лидеров Германии и Польши.

Какими будут эти миротворческие силы, будет зависеть от условий мирного урегулирования и многого другого.

У Италии есть конституционные ограничения на использование своих сил. Нидерландам понадобится зеленый свет от парламента, как и Германии, чья позиция может измениться после выборов 23 февраля.

Надежные силы безопасности вместо миротворцев

Европейцы должны развернуть сильный и значительный контингент, считают эксперты

Эксперты и официальные лица предупреждают, что при нынешнем положении дел европейцы должны развернуть сильный и значительный контингент, а не команду миротворцев, такую как "голубые каски" ООН.

"Это должна быть реальная сила, чтобы россияне понимали, что если они когда-либо испытают ее, то будут раздавлены. И вы можете быть уверены, что Россия ее испытает", — заявил в прошлом месяце Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе.

"Они нарушают все соглашения. Поэтому, если мы отправим туда войска, у них должны быть авиация, крупные сухопутные войска, беспилотники, контр-беспилотники, противовоздушная и противоракетная оборона. Все это", — сказал он, добавив, что если россиянам будут противостоять только "голубые каски" и винтовки, их раздавят.

Отставной французский генерал Доминик Тринкан, бывший глава французской военной миссии в ООН, согласился, что миротворцы ООН больше подходят "для развертывания в зонах, которые гораздо более стабильны".

"Для начала, проведение этой операции с солдатами, собранными со всего мира, займет около года", — отметил он.

Напомним, что СБУ показала обломки БПЛА, который атаковал ЧАЭС. РФ ударила дроном-камикадзе "Герань-2".

Также сообщалось, что, по данным Deepstate, россияне продвинулись в районе реки Оскол.