Допомога на поховання пенсіонера в Україні: скільки і хто отримає у 2025 році

Українці можуть розраховувати на фінансову допомогу за організацію похорону пенсіонерів. Мінімальна сума виплат становить близько 13 000 гривень, розповіли в Пенсійному фонді.

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В Україні можна отримати допомогу у зв'язку з похованням пенсіонерів, її розмір залежить від того, за яким законом призначали пенсію. Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Щоб отримати фіндопомогу, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, гроші за поховання виплачуються на банківський рахунок особи, яка організувала похорон. Якщо банківського рахунку немає, допомогу виплатять за міжнародною платіжною системою "Швидка копійка", а гроші можна отримати у відділенні Ощадбанку за паспортом та ідентифікаційним кодом.

Якщо пенсіонер отримував пенсію згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" або іншими законами, то грошова виплата за поховання становитиме дві пенсії, які пенсіонер отримував до моменту смерті.

У разі отримання пенсії за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" виплатять три розміри пенсії. Мінімальна сума виплати — не менше 13 420 гривень (п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо поховання фінансувалося з держбюджету, це правило не діятиме.

Які документи потрібні для отримання допомоги за поховання пенсіонера?

Щоб звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) для виплат за поховання, потрібно підготувати такі документи:

свідоцтво про смерть;

паспорт та ідентифікаційний код;

реквізити власного банківського рахунку;

заяву про надання допомоги (заповнюється під час звернення);

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або довідку про смерть.

Термін подачі заявки не обмежений і звернутися по допомогу до ПФУ можна в будь-який момент після похорону.

Нагадаємо, Кабмін України запустив програму "Ветеранський спорт", за якою ветерани отримають 1500 гривень на абонементи в спортзали, басейни та секції.

Фокус повідомляв про індексацію пенсій в Україні з 1 березня. Надбавка до пенсій становитиме від 200 до 1500 гривень.