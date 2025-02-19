Помощь на погребение пенсионера в Украине: сколько и кто получит в 2025 году

Украинцы могут рассчитывать на финансовую помощь за организацию похорон пенсионеров. Минимальная сумма выплат составляет около 13 000 гривен, рассказали в Пенсионном фонде.

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В Украине можно получить помощь в связи с погребением пенсионеров, ее размер зависит от того, по какому закону назначали пенсию. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Чтобы получить финпомощь, нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ, деньги за погребение выплачиваются на банковский счет лица, организовавшего похороны. Если банковского счета нет, пособие выплатят по международной платежной системе "Быстрая копейка", а деньги можно получить в отделении Сбербанка по паспорту и идентификационному коду.

Если пенсионер получал пенсию согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другим законам, то денежная выплата за погребение составит две пенсии, которые пенсионер получал к моменту смерти.

В случае получения пенсии по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" выплатят три размера пенсии. Минимальная сумма выплаты — не менее 13 420 гривен (пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Если захоронение финансировалось из госбюджета, это правило не будет действовать.

Какие документы нужны для получения помощи за погребение пенсионера?

Чтобы обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) для выплат за погребение, нужно подготовить такие документы:

свидетельство о смерти;

паспорт и идентификационный код;

реквизиты собственного банковского счета;

заявление о предоставлении помощи (заполняется при обращении);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справку о смерти.

Срок подачи заявки не ограничен и обратиться за помощью в ПФУ можно в любой момент после похорон.

Напомним, Кабмин Украины запустил программу "Ветеранский спорт", по которой ветераны получат 1500 гривен на абонементы в спортзалы, бассейны и секции.

Фокус сообщал об индексации пенсий в Украине с 1 марта. Прибавка к пенсиям составит от 200 до 1500 гривен.