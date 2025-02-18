Индексация пенсий в Украине с 1 марта: кто будет получать больше

Ожидается, что индексация будет не менее 10% от пенсии. Также надбавку могут получить пенсионеры, которым исполнится 70, 75 и 80 лет.

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Уже с 1 марта украинские пенсионеры могут начать получать повышенную пенсию. Рост составит от 200 до 1000 гривен, но некоторые пенсионеры смогут получать и на 1500 грн больше. Об этом пишут "Факты".

Как отмечает издание, с 1 марта 2025 года будет проводиться индексация пенсий. Хотя точная сумма индексации неизвестна, но ожидается, что она будет не ниже, чем 10% — то есть рост пенсии составит 10% от той выплаты, которую пенсионер уже имеет сейчас.

Кроме этого пенсионеры могут рассчитывать и на прибавку в размере от 300 до 500 гривен.

При каких условиях может быть рост пенсии с 1 марта

Рост пенсии на 1500 гривен произойдет при условии, если пенсионер получает пенсионные выплаты не менее 10 000 гривен, что дает индексацию в 1000 гривен;

Также если пенсионеру в марте исполнится 80 лет он получит право на возрастную надбавку в размере 500 гривен.

Например, если пенсия у пенсионера составляет 10 000 гривен и ему в марте, например, 5 марта, исполняется 80 лет, а дата пенсионных выплат приходится на 7 марта, то в этот день он сможет получить 11 500 гривен. Если же он имеет 11000 гривен пенсии и ему исполняется в марте 70 или 75 лет, он получит прибавку в размере 300 и 400 грн соответственно к пенсии в 11000 грн.

Если дата получения пенсии в марте придется раньше, чем исполнится 70, 75 или 80 лет, то возрастную прибавку пенсионер получит только в следующем месяце.

Напомним, что 31 января сообщалось, что в Украине самую большую пенсию назначили экс-нардепу-"регионалу" Сергею Кивалову. Ежемесячно он получает около 246 тыс. грн.

Также сообщалось, что с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту. Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для выхода на пенсию в 60 лет человек должен заработать 32 года стажа.