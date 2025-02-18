Індексація пенсій в Україні з 1 березня: хто буде отримувати більше

Очікується, що індексація буде не меншою ніж 10% від пенсії. Також надбавку можуть отримати пенсіонери, яким виповниться 70, 75 та 80 років.

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Вже з 1 березня українські пенсіонери можуть почати отримувати підвищену пенсію. Зростання становитиме від 200 до 1000 гривень, але деякі пенсіонери зможуть отримувати і на 1500 грн більше. Про це пишуть "Факти".

Як зазначає видання, з 1 березня 2025 року буде проводитися індексація пенсій. Хоча точна сума індексації невідома, але очікується, що вона буде не нижчою, ніж 10% — тобто зростання пенсії становитиме 10% від тієї виплати, яку пенсіонер уже має зараз.

Крім цього пенсіонери можуть розраховувати і на надбавку в розмірі від 300 до 500 гривень.

За яких умов може бути зростання пенсії з 1 березня

Зростання пенсії на 1500 гривень відбудеться за умови, якщо пенсіонер отримує пенсійні виплати не менше ніж 10 000 гривень, що дає індексацію у 1000 гривень;

Також якщо пенсіонеру у березні виповниться 80 років він отримає право на вікову надбавку в розмірі 500 гривень.

Наприклад, якщо пенсія у пенсіонера становить 10 000 гривень і йому у березні, наприклад, 5 березня, виповнюється 80 років, а дата пенсійних виплат припадає на 7 березня, то цього дня він зможе отримати 11 500 гривень. Якщо ж він має 11000 гривень пенсії і йому виповнюється в березні 70 або 75 років, він отримає надбавку у розмірі 300 і 400 грн відповідно до пенсії в 11000 грн.

Якщо дата отримання пенсії у березні припаде раніше, ніж виповниться 70, 75 або 80 років, то вікову надбавку пенсіонер отримає лише наступного місяця.

Нагадаємо, що 31 січня повідомлялося, що в Україні найбільшу пенсію призначили екснардепу-"регіоналу" Сергію Ківалову. Щомісяця він отримує близько 246 тис. грн.

Також повідомлялося, що з січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком. Згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" для виходу на пенсію у 60 років людина має заробити 32 роки стажу.