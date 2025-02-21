ЗС РФ викотили на передову уникльні ракетні системи КНДР Bulsae-4: аналіз Forbes

За словами журналістів, поки незрозуміло, чи відправив Пхеньян додаткову піхоту, щоб заповнити втрати 11-го армійського корпусу. Північнокорейський режим, судячи з усього, підтримує значний арсенал артилерійських і ракетних систем на заході РФ і сході України.

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Північнокорейські війська повертаються на передову в Курській області: атакують піхотою, використовують нові тактики та націлюються на бронетехніку ЗСУ за допомогою своєї унікальної мобільної ракетної установки Bulsae-4. Про це пише Forbes.

"Військовий контингент Корейської народної армії повернувся в зону бойових дій", — повідомив Український центр оборонних стратегій.

Раніше північнокорейці здебільшого атакували пішки — по 100-200 осіб, але тепер вони починають атаки взводними групами по 50 осіб. Менші штурмові групи не так помітні для українських безпілотників — і можуть пом'якшити масові втрати в разі, якщо українці їх виявлять.

Українська 47-та ОМБр обстрілювала касетними снарядами російські та північнокорейські штурмові групи в Курській області. Кожен снаряд розкидає до 88 суббоєприпасів розміром з гранату і може вбити та покалічити піхоту на великій площі. Касетні снаряди відбили кілька північнокорейських атак у Курську — включно з однією з перших, у грудні.

За даними Army T.V., для українських підрозділів, включно з 47-ю механізованою бригадою, стандартною практикою є запуск касетного снаряда по будь-якому великому скупченню ворожих військ, а потім після початкового удару — додаткового осколково-фугасного, який "не залишає шансу".

Поряд із всюдисущими безпілотниками, касетні боєприпаси є одними з основних причин втрат Північної Кореї.

Неясно, чи відправив Пхеньян додаткову піхоту, щоб заповнити втрати 11-го армійського корпусу. Очевидно, що північнокорейський режим підтримує значний арсенал артилерійських і ракетних систем на заході РФ і сході України.

Нещодавно український безпілотник зафіксував перше влучання по північнокорейській гаубиці M1989 біля Покровська, а нещодавні повідомлення російських каналів вказують на те, що північнокорейські ракетні установки Bulsae-4 діють у Курській області.

Бійці ЗСУ вперше помітили шестиколісну восьмиракетну установку Bulsae-4 поблизу лінії фронту ще в серпні. А першу установку Bulsae-4 уразили чотири місяці потому. Уцілілі ракетні установки відкрили вогонь у відповідь, можливо, уразивши українську бойову позицію, а також українську бронемашину.

За даними OSINT-дослідників, росіяни втратили близько 550 одиниць техніки в Курській області з моменту вторгнення ЗСУ в серпні. Втрати ЗСУ — близько 400 одиниць.

Але не варто очікувати, що північнокорейці сповільнять темп своїх атак. Після невдалих спроб вимагання в України сотень мільярдів доларів у вигляді рідкісноземельних металів президент США Дональд Трамп тепер вимагає від України віддати 20% території, окупованої Росією. Трамп навіть намагався перекласти провину за війну на Україну. Але Україна може продовжувати боротися незалежно від того, що говорить або робить Трамп, особливо за збільшеної підтримки Європи. Ця рішучість очевидна на лінії фронту.

"Я нічого не знаю про припинення вогню", — написав Kriegsforscher, український оператор безпілотників у Курській області. — Я нічого не знаю про переговори. Я знаю, що війна не закінчиться цього року. І я знаю, як ефективно знищити нашого ворога".

Але цей ворог знову атакує потенційно значною кількістю північнокорейців, а також великими гарматами та ракетними установками.

Bulsae-4

ПТРК Bulsae-4

Bulsae-4 — це сучасний далекобійний самохідний ПТРК на шасі колісного бронетранспортера М-2010. Систему розроблено для ураження танків керованими ракетами з оптоволоконним наведенням, у т.ч. і сучасних танків із динамічним захистом.

За інформацією розвідки Південної Кореї, систем Bulsae-4 було помічено під час наступу ЗСУ в Курській області, але поки що немає даних, чи використовують їх росіяни, чи самі північнокорейці.

Нагадаємо, що РФ запустила залізничне сполучення до Маріуполя. 88 вагонів із вугіллям доїхали до порту.

Також повідомлялося, що, за даними Reuters, США і РФ проводили неофіційні зустрічі у Швейцарії, на яких обговорювали війну в Україні.