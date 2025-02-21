ВС РФ выкатили на передовую уникльные ракетные системы КНДР Bulsae-4: анализ Forbes

По словам журналистов, пока неясно, отправил ли Пхеньян дополнительную пехоту, чтобы восполнить потери 11-го армейского корпуса. Северокорейский режим, судя по всему, поддерживает значительный арсенал артиллерийских и ракетных систем на западе РФ и востоке Украины.

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Северокорейские войска возвращаются а передовую в Курской области: атакуют пехотой, используют новые тактики и нацеливаются на бронетехнику ВСУ с помощью своей уникальной мобильной ракетной установки Bulsae-4. Об этом пишет Forbes.

"Воинский контингент Корейской народной армии вернулся в зону боевых действий", — сообщил Украинский центр оборонных стратегий.

Прежде северокорейцы по большей части атаковали пешком — по 100-200 человек, но теперь они начинают атаки взводными группами по 50 человек. Меньшие штурмовые группы не так заметны для украинских беспилотников — и могут смягчить массовые потери в случае, если украинцы их обнаружат.

Украинская 47-я ОМБр обстреливала кассетными снарядами российские и северокорейские штурмовые группы в Курской области. Каждый снаряд разбрасывает до 88 суббоеприпасов размером с гранату и может убить и покалечить пехоту на большой площади. Кассетные снаряды отразили несколько северокорейских атак в Курске — включая одну из первых, в декабре.

По данным Army T.V., для украинских подразделений, включая 47-ю механизированную бригаду, стандартной практикой является запуск кассетного снаряда по любому крупному скоплению вражеских войск, а затем после первоначального удара — дополнительного осколочно-фугасного, который "не оставляет шанса".

Наряду с вездесущими беспилотниками, кассетные боеприпасы являются одними из основных причин потерь Северной Кореи.

Неясно, отправил ли Пхеньян дополнительную пехоту, чтобы восполнить потери 11-го армейского корпуса. Очевидно, что северокорейский режим поддерживает значительный арсенал артиллерийских и ракетных систем на западе РФ и востоке Украины.

Недавно украинский беспилотник зафиксировал первое попадание по северокорейской гаубице M1989 возле Покровска, а недавние сообщения российских каналов указывают на то, что северокорейские ракетные установки Bulsae-4 действуют в Курской области.

Бойцы ВСУ впервые заметили шестиколесную восьмиракетную установку Bulsae-4 вблизи линии фронта еще в августе. А первую установку Bulsae-4 поразили четыре месяца спустя. Уцелевшие ракетные установки открыли ответный огонь, возможно, поразив украинскую боевую позицию, а также украинскую бронемашину.

По данным OSINT-исследователей, россияне потеряли около 550 единиц техники в Курской области с момента вторжения ВСУ в августе. Потери ВСУ — около 400 единиц.

Но не стоит ожидать, что северокорейцы замедлят темп своих атак. После неудачных попыток вымогательства у Украины сотен миллиардов долларов в виде редкоземельных металлов президент США Дональд Трамп теперь требует от Украины отдать 20% территории, оккупированной Россией. Трамп даже пытался переложить вину за войну на Украину. Украина может продолжать сражаться вне зависимости от того, что говорит или делает Трамп, особенно при возросшей поддержке Европы. Эта решимость очевидна на линии фронта.

"Я ничего не знаю о прекращении огня", — написал Kriegsforscher, украинский оператор беспилотников в Курской области. — Я ничего не знаю о переговорах. Я знаю, что война не закончится в этом году. И я знаю, как эффективно уничтожить нашего врага".

Но этот враг вновь атакует потенциально значительным числом северокорейцев, а также большими пушками и ракетными установками.

Bulsae-4

ПТРК Bulsae-4

Bulsae-4 — это современный дальнобойных самоходный ПТРК на шасси колесного бронетранспортера М-2010. Система разработана для поражения танков управляемыми ракетами с оптоволоконным наведением, в т.ч. и современных танков с динамической защитой.

По информации разведки Южной Кореи, систем Bulsae-4 была замечена во время наступления ВСУ в Курской области, но пока нет данных, используют ли их россияне или сами северокорейцы.

Напомним, что РФ запустила железнодорожное сообщение в Мариуполь. 88 вагонов с углем доехали до порта.

Также сообщалось, что, по данным Reuters, США и РФ проводили неофициальные встречи в Швейцарии, на которых обсуждали войну в Украине.