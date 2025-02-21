Кремль планує оголосити про "перемогу" до 24 лютого, але це не означає кінець війни, — ГУР

У Росії пропагандистам розсилають директиви готувати населення до перемоги у війні. Однак, як вважають в українській розвідці, це є ІПСО, спрямованим якраз на власне населення.

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У Росії готуються оголосити про "перемогу" над Україною. Таку заяву, як повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України, у Кремлі збираються зробити до 24 лютого, тобто до третьої річниці повномасштабного вторгнення,

Крім того, не виключають у ГУР, також можуть оголосити і про "перемогу над НАТО", оскільки тривалий час російська пропаганда описувала війну проти України як зіткнення з Північноатлантичним альянсом.

В управлінні розвідки в коментарі "ТСН" також повідомили, що кремлівське керівництво розсилає по структурних підрозділах своїх пропагандистів вказівки, щоб ті подавали інформацію в переможному ключі, що росіяни перемогли.

"Це не означає, що війні — кінець. Це одна з їхніх ІПСО, спрямована проти України, для власного населення", — зазначили в ГУР.

Заява РФ про перемогу: думка політолога

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко не виключає, що Росія дійсно може заявити про перемогу, хоча насправді військова ситуація кардинально не змінилася.

"Інформаційно вони можуть себе назвати переможцями, але війна триває. Тут суто психологічний ефект", — підкреслив він.

Він вважає, що 24 лютого цього насправді не відбудеться в реальності, але, таким чином, росіяни зможуть зафіксувати для себе в третю річницю "СВО", що вони нібито перемогли.

Володимир Фесенко не виключає, що такі заяви насправді можуть бути прелюдією до того, щоб домовитися з президентом США Дональдом Трампом до "сакральної дати" 9 травня.

"Це набагато важливіше, щоб 9 травня сказати, що наші діди перемогли, і зараз Путін переміг. Думаю, що найбільш потужна кампанія про перемогу готується до 9 травня. А зараз це тільки "розігрів", — вважає він.

Нагадаємо, видання Le Point писало, що на параді в Москві з нагоди Дня перемоги цього року планується присутність президента США Дональда Трампа. До цієї важливої для Путіна дати Вашингтон хоче досягти успіху у врегулюванні ситуації в Україні.

Команда президента США Дональда Трампа своїми заявами і діями 29 разів зіграла на руку президенту РФ Володимиру Путіну, як підрахували журналісти видання Politico.