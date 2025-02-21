В России пропагандистам рассылаются директивы готовить население к победе в войне. Однако, как считают в украинской разведке, это является ИПСО, направленным как раз на собственное население.

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В России готовятся объявить о "победе" над Украиной. Подобное заявление, как сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины, в Кремле собираются сделать до 24 февраля, то есть до третьей годовщины полномасштабного вторжения,

Кроме того, не исключают в ГУР, также могут объявить и о "победе над НАТО", поскольку долгое время российская пропаганда описывала войну против Украины как столкновение с Североатлантическим альянсом.

В управлении разведки в комментарии "ТСН" также сообщили, что кремлевское руководство рассылает по структурным подразделениям своих пропагандистов указания, чтобы те подавали информацию в победном ключе, что россияне победили.

"Это не означает, что войне — конец. Это одна из их ИПСО, направленная против Украины, для собственного населения", — отметили в ГУР.

Заявление РФ о победе: мнение политолога

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко не исключает, что Россия действительно может заявить о победе, хотя на самом деле военная ситуация кардинально не изменилась.

"Информационно они могут себя назвать победителями, но война продолжается. Здесь чисто психологический эффект", — подчеркнул он.

Он считает, что 24 февраля этого на самом деле не произойдет в реальности, но, таким образом, россияне смогут зафиксировать для себя в третью годовщину "СВО", что они якобы победили.

Владимир Фесенко не исключает, что подобные заявления на самом деле могут являться прелюдией к тому, чтобы договориться с президентом США Дональдом Трампом до "сакральной даты" 9 мая.

"Это гораздо более важно, чтобы 9 мая сказать, что наши деды победили, и сейчас Путин победил. Думаю, что наиболее мощная кампания о победе готовится к 9 мая. А сейчас это только "разогрев", — считает он.

Напомним, издание Le Point писало, что на параде в Москве по случаю Дня победы в этом году планируется присутствие президента США Дональда Трампа. До этой важной для Путина даты Вашингтон хочет достичь успеха в урегулировании ситуации в Украине.

Команда президента США Дональда Трампа своими заявлениями и действиями 29 раз сыграла на руку президенту РФ Владимиру Путину, как подсчитали журналисты издания Politico.