Тільки втручання США допоможе РФ: ЗСУ зупинили наступ, що тривав рік: аналіз Forbes

За словами журналістів, загнані в кут росіяни перемикаються на інші цілі. Російське командування зосереджує свою основну увагу не на Покровську, а на сусідніх напрямках Новопавлівки й Торецька, повідомили в ЦГЗ.

Related video

Російський танк Т-80 днями перетворився на уламки, що палають, після удару українським дроном біля Покровська, що стало трагедією для його екіпажу і видовищем для українських операторів БПЛА — він також став символом небезпечної дилеми для росіян. Про це пише Forbes

На одному з її головних напрямків втрачається наступальний імпульс

"Великий російський наступ добігає кінця. І можливо, тільки американське втручання проти України може переломити хитку долю росіян", — вважає автор публікації Девід Екс.

Протягом року з моменту захоплення руїн Авдіївки російське Центральне оперативне угруповання — одне з шести на передовій — повільно підповзало до міста-фортеці Покровська. Чисельність Центрального оперативного угруповання — щонайменше 50 000 осіб на папері. Багато з них належать до 41-ї загальновійськової армії — нарешті змогли досягти околиць Покровська. Потенційно це десятки тисяч солдатів і щонайменше 2200 одиниць техніки, включно з Т-80, який загорівся цими вихідними.

За словами генерала головнокомандувача Олександра Сирського, тільки в січні в районі Покровська було "нейтралізовано" близько 15 000 росіян.

Власні втрати України в цьому районі були набагато меншими відтоді, як бригади відступили від Авдіївки в лютому минулого року. Незалежний аналітик Naalsio підрахував 2300 знищених, пошкоджених і захоплених російських транспортних засобів на Покровському напрямку. При цьому втрати бронетехніки ЗСУ — 700 одиниць. Співвідношення понад три до одного на користь українців.

Великі втрати пояснюють, чому росіяни можуть наступати під Покровськом, по суті, не захоплюючи місто, що пов'язує довгий ланцюг укріплених міст-фортець, які тягнуться на північ, у бік Харкова.

"Центральне оперативне угруповання противника на Покровському напрямку не просувалося на жодному зі своїх фронтів упродовж трьох днів і було змушене відступити з раніше зайнятих позицій у кількох районах", — повідомив 22 лютого український Центр оборонних стратегій.

"41-ша загальновійськова армія не в змозі продовжувати наступ на північ і північний захід, щоб виконати своє головне завдання — охопити Покровськ із заходу і відрізати дорогу на Павлоград", — повідомляється в публікації.

Загнані в кут росіяни перемикаються на інші цілі. "Російське командування на театрі воєнних дій зосереджує свою основну увагу не на Покровську, а на сусідніх напрямках Новопавлівки й Торецька", — пояснили в ЦГЗ.

Очевидно, що для військових зусиль Росії не дуже хороша новина в тому, що на одному з її головних напрямків втрачається наступальний імпульс. Хороша новина для росіян — те, що їхні командири готові та здатні пристосовуватися до мінливих умов.

Російський танк Т-80

Адаптація — ключ до успіху для обох сторін, тому що війна триває, а політика, що вибудовується навколо неї, змінюється, зазначає видання.

Після того, як президент України Володимир Зеленський не погодився на спроби вимагання з боку Дональда Трампа 500 мільярдів доларів за рідкісноземельні метали, адміністрація Трампа пригрозила відрізати Україні доступ до супутникових терміналів Starlink, які багато українських підрозділів використовують для зв'язку один з одним і безпілотниками.

Starlink управляється компанією SpaceX, яка сама значною мірою належить мільярдеру і тепер уже політику правого спрямування Ілону Маску, який був головним спонсором Трампа.

Без Starlink Україна може натрапити на труднощі при розгортанні тих самих безпілотників, які підірвали Т-80 і багато сотень інших російських машин на довгій кривавій дорозі до Покровська. Благо, що один із головних європейських союзників України швидко став на захист на тлі загроз через доступ до Starlink.

"Ми платимо і будемо продовжувати платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України. Я не можу собі уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати діловий контракт на комерційну послугу, учасником якої є Польща", — написав віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський у соцмережі X.

Нагадаємо, що експерт пояснив, як ЗСУ стримують росіян у Курській області.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили дві колони росіян, які йшли на штурм.