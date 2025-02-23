Только вмешательство США поможет РФ: ВСУ остановили наступление, длившееся год: анализ Forbes

По словам журналистов, загнанные в угол россияне переключаются на другие цели. Российское командование сосредотачивает свое основное внимание не на Покровске, а на соседних направлениях Новопавловки и Торецка, сообщили в ЦОС.

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Российский танк Т-80 на днях превратился в пылающие обломки после удара украинским дроном возле Покровска, что стало трагедией для его экипажа и зрелищем для украинских операторов БПЛА — он также стал символом опасной дилеммы для россиян. Об этом пишет Forbes

На одном из ее главных направлений теряется наступательный импульс

"Крупное российское наступление подходит к концу. И возможно, только американское вмешательство против Украины может переломить шаткую судьбу россиян", — считает автор публикации Дэвид Экс.

На протяжении года с момента захвата руин Авдеевки российская Центральная оперативная группировка — одна из шести на передовой — медленно подползала к городу-крепости Покровску. Численность Центральной оперативной группировки — не менее 50 000 человек на бумаге. Многие из них принадлежат к 41-й общевойсковой армии — наконец-то смогли достичь окраин Покровска. Потенциально это десятки тысяч солдат и не менее 2200 единиц техники, включая Т-80, который загорелся в эти выходные.

По словам генерала главнокомандующего Александра Сырского, только в январе в районе Покровска было "нейтрализовано" около 15 000 россиян.

Собственные потери Украины в этом районе были намного меньше с тех пор, как бригады отступили от Авдеевки в феврале прошлого года. Независимый аналитик Naalsio подсчитал 2300 уничтоженных, поврежденных и захваченных российских транспортных средств на Покровском направлении. При этом потери бронетехники ВСУ — 700 единиц. Соотношение более трех к одному в пользу украинцев.

Крупные потери объясняют, почему россияне могут наступать под Покровском, в сущности, не захватывая город, который связывает длинную цепь укрепленных городов-крепостей, тянущихся к северу, в сторону Харькова.

"Центральная оперативная группировка противника на Покровском направлении не продвигалась ни на одном из своих фронтов в течение трех дней и была вынуждена отступить с ранее занятых позиций в нескольких районах", — сообщил 22 февраля украинский Центр оборонных стратегий.

"41-я общевойсковая армия не в состоянии продолжать наступление на север и северо-запад, чтобы выполнить свою главную задачу — охватить Покровск с запада и отрезать дорогу на Павлоград", — сообщается в публикации.

Загнанные в угол россияне переключаются на другие цели. "Российское командование на театре военных действий сосредотачивает свое основное внимание не на Покровске, а на соседних направлениях Новопавловки и Торецка", — пояснили в ЦОС.

Очевидно, что для военных усилий России не очень хорошая новость в том, что на одном из ее главных направлений теряется наступательный импульс. Хорошая новость для россиян — то, что их командиры готовы и способны приспосабливаться к меняющимся условиям.

Российский танк Т-80

Адаптация — ключ к успеху для обеих сторон, т.к. война продолжается, а политика, выстраиваемая вокруг нее, меняется, отмечает издание.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский не согласился на попытки вымогательства со стороны Дональда Трампа 500 миллиардов долларов за редкоземельные металлы, администрация Трампа пригрозила отрезать Украине доступ к спутниковым терминалам Starlink, которые многие украинские подразделения используют для связи друг с другом и беспилотниками.

Starlink управляется компанией SpaceX, которая сама в значительной степени принадлежит миллиардеру и теперь уже политику правого толка Илону Маску, который был главным спонсором Трампа.

Без Starlink Украина может столкнуться с трудностями при развертывании тех самых беспилотников, которые взорвали Т-80 и многие сотни других российских машин на долгой кровавой дороге к Покровску. Благо, что один из главных европейских союзников Украины быстро встал на защиту на фоне угроз из-за доступа к Starlink.

"Мы платим и будем продолжать платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины. Я не могу себе представить, чтобы кто-то мог решить расторгнуть деловой контракт на коммерческую услугу, участником которой является Польша", — написал вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети X.

Напомним, что эксперт объяснил, как ВСУ сдерживают россиян в Курской области.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили две колонны россиян, которые шли на штурм.