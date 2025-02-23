Десант добили артиллерией: ВСУ уничтожили две колонны россиян, которые шли на штурм (видео)

Оккупанты пытались захватить украинские позиции в два наката, однако потеряли более 10 единиц техники и личный состав.

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Военнослужащие 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко отбили штурм российских оккупантов, которые двумя колоннами бронетехники двигались на позиции украинских защитников. Об этом сообщила пресс-служба ОСГВ "Хортица".

"На Новопавловском направлении пехотинцы отбили штурм оккупантов двумя колоннами бронетехники. Противник пытался прорвать нашу оборону в полосе ответственности воинов 110 омбр. И очередная попытка обернулась потерей 10 единиц техники за два наката", — говорится в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" уточнили, что для доставки своих штурмовых групп и прорыва оборонительных укреплений оккупанты применили бронетехнику, которая вместе с десантом была поражена.

При отражении атаки было уничтожено:

танки;

БМП;

БТР;

МТ-ЛБ;

бронированные боевые машины.

"Пораженную бронетехнику и остатки вражеского десанта, который успел высадиться, добили огнем артиллерии и ударами FPV-дронов. Вражеское наступление отбито, потерь позиций и ухудшения тактического положения не допущено", — отметили в ОСГВ "Хортица".

Напомним, бойцы 80-й ОДШБр ВСУ уничтожили все подразделения войск Северной Кореи, которые были в зоне ответственности бригады на Курском направлении.

Фокус также писал о том, как ВСУ разбили элитное подразделение россиян на Курщине, которое на танках с красными флагами пыталось штурмовать украинские позиции.