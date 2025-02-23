Десант добили артилерією: ЗСУ знищили дві колони росіян, які йшли на штурм (відео)

Окупанти намагались захопити українські позиції у два накати, проте втратили понад 10 одиниць техніки та особовий склад.

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Військовослужбовці 110-ї механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка відбили штурм російських окупантів, які двома колонами бронетехніки рухались на позиції українських захисників. Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"На Новопавлівському напрямку піхотинці відбили штурм окупантів двома колонами бронетехніки. Противник намагався прорвати нашу оборону в смузі відповідальності воїнів 110 омбр. Та чергова спроба обернулась втратою 10 одиниць техніки за два накати", — йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" уточнили, що для доставки своїх штурмових груп та прориву оборонних укріплень окупанти застосували бронетехніку, яку разом з десантом було уражено.

При відбитті атаки було знищено:

танки;

БМП;

БТР;

МТ-ЛБ;

броньовані бойові машини.

"Уражену бронетехніку та залишки ворожого десанту, який встиг висадитися, добили вогнем артилерії і ударами FPV-дронів. Ворожий наступ відбито, втрат позицій і погіршення тактичного положення не допущено", — наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, бійці 80-ї ОДШБр ЗСУ знищили усі підрозділи військ Північної Кореї, які були в зоні відповідальності бригади на Курському напрямку.

Фокус також писав про те, як ЗСУ розбили елітний підрозділ росіян на Курщині, який на танках з червоними прапорами намагався штурмувати українські позиції.