Режим припинення вогню в Україні можуть оголосити вже найближчими тижнями, — Макрон

За словами президента Франції, повернення в Білий дім Дональда Трампа стало "геймченджером" у війні в Україні, але він наполягає на угоді, яка б гарантувала стійкий мир.

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Закликавши до гарантій безпеки для України, французький президент Емманюель Макрон також висловив припущення про те, що говорити про перемир'я у війні в Україні можна буде протягом кількох тижнів. Про це повідомляє Sky News.

"Думаю, це буде можливо в найближчі тижні", — заявив він.

За його словами, повернення в Білий дім президента США Дональда Трампа стало "геймченджером" у війні, але він наполягає на угоді, яка б гарантувала стійкий мир.

"Ми хочемо швидкого миру, але не хочемо угоди, яка виявиться слабкою", — сказав він.

Мирні переговори: заяви Макрона і Трампа

Французький лідер також пригрозив Росії початком конфлікту, якщо умови миру будуть порушені. За його словами, Кремль зіткнеться з реакцією всіх держав, які візьмуть на себе зобов'язання щодо забезпечення умов миру в Україні. Таке рішення Макрон назвав "справжнім проривом" і "зміною".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що розмовляє з Путіним про спільні економічні угоди. За його словами, між США і РФ можуть бути укладені "великі" угоди про економічний розвиток. Він додав, що "дика війна" в Україні наближається до кінця. При цьому він вважає, що "дуже добре" веде переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Макрон пояснив, що робитимуть миротворці в Україні. За його словами, на самій лінії бойового розмежування закордонних військ не буде.

Також повідомлялося, що Путін висловився щодо можливих виборів в Україні, заявивши, що в ексголовкома Валерія Плужного політичний рейтинг удвічі вищий, ніж у Зеленського.