Режим прекращения огня в Украине могут объявить уже в ближайшие недели, — Макрон

По словам президента Франции, возвращение в Белый дом Дональда Трампа стало "геймченджером" в войне в Украине, но он настаивает на сделке, которая бы гарантировала устойчивый мир.

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Призвав к гарантиям безопасности для Украины, французский президент Эмманюэль Макрон также высказал предположение о том, что говорить о перемирии в войне в Украине можно будет в течение нескольких недель. Об этом сообщает Sky News.

"Думаю, это будет возможно в ближайшие недели", — заявил он.

По его словам, возвращение в Белый дом президент США Дональда Трампа стало "геймченджером" в войне, но он настаивает на сделке, которая бы гарантировала устойчивый мир.

"Мы хотим быстрого мира, но не хотим соглашения, которое окажется слабым", — сказал он.

Мирные переговоры: заявления Макрона и Трампа

Французский лидер также пригрозил России началом конфликта, если условия мира будут нарушены. По его словам, Кремль столкнется с реакцией всех государств, которые возьмут на себя обязательства по обеспечению условий мира в Украине. Такое решение Макрон назвал "настоящим прорывом" и "изменением".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривает с Путиным о совместных экономических соглашениях. По его словам, между США и РФ могут быть заключены "большие" соглашения об экономическом развитии. Он добавил, что "дикая война" в Украине близится к концу. При этом он считает, что "очень хорошо" ведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, что Макрон объяснил, что будут делать миротворцы в Украине. По его словам, на самой линии боевого разграничения зарубежных войск не будет.

Также сообщалось, что Путин высказался о возможных выборах в Украине, заявив, что у экс-главкома Валерия плужного политический рейтинг вдвое выше, чем у Зеленского.