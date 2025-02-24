Зеленский проиграет Залужному: Путин высказался о войне, выборах в Украине и алюминии для США

Украинский президент Владимир Зеленский мешает миру, заявил президент РФ Владимир Путин. В Центре противодействия дезинформации СНБО объяснили, почему глава Кремля вдруг стал "миротворцем".

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24 февраля президент Российской Федерации провел совещание в Кремле, посвященное редкоземельным металлам. Во время совещания глава Кремля рассказал о залежах дефицитных ресурсов и о том, что президент Украины Владимир Зеленский не победит на выборах в Украине. Основные заявления Путина появились в Telegram-канале росСМИ "РИА Новости".

Мирные переговоры и Путин — выступление 24 февраля 2025 года

"РИА Новости" написало о выступлении Путина, фрагменты которого публиковали в канале российского президента, а также в канале "Смотри". Путин заявил, что Зеленский якобы имеет "нулевые шансы" победить на выборах в Украине. При этом глава Кремля заявил, что если будет победа, то только из-за "подтасовки".

Основные тезисы выступления Путина 24 февраля на совещании о редкоземельных металлах:

Зеленский проигрывает выборы и на сегодня вроде бы имеет рейтинг вдвое ниже, чем у экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;

Россия и США пытаются совместно достичь мира, а "Зеленский этому мешает" и является "фактором разложения" армии и общества;

РФ "не возражает" против государственности Украины;

соглашение о минералах, которое требует США от Украины, не касается РФ;

россияне считают санкции "негативным" явлением, но готовы отправить 2 млн тонн алюминия в США, открыть совместные проекты по добыче в Красноярском крае (инвестиции — 15 млрд долл.).

После совещания Путина дал 20-минутное интервью пропагандисту Павлу Зарубину, написало медиа "Важные истории". Во время интервью чиновник заявил, что РФ имеет вдвое больше залежей редкоземельных металлов, чем Украина. Также он предложил Трампу совместную разработку месторождений, расположенных, например, на оккупированных украинских территориях.

Реакция Центра противодействия дезинформации на заявление Путина

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко отреагировал на выступление Путина 24 февраля 2025 года. Чиновник заявил, что глава Кремля делает вид "миротворца". По мнению Коваленко, заявления российского президента — это выдумка "Кириенко и Нарышкина", которые считают, что это скроет атаки на мирных украинцев.

Заявление Путина — реакция главы ЦПД Андрея Коваленко 24 февраля 2025 года Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о дискуссии относительно рейтинга Владимира Зеленского. Как заявил Дональд Трамп, действующий украинский президент имеет поддержку якобы лишь 4% граждан. По его мнению, Зеленский является "диктатором", который намеренно не проводит выборы, чтобы сохранить власть. Между тем украинский президент ответил, что его рейтинг по оценкам социологов — на уровне 57%. Кроме того, политик отметил, что Трамп находится в российском пропагандистском пузыре.

Напоминаем, 23 февраля Зеленский сделал ряд заявлений, среди них — объяснил, готов ли уйти в отставку и на каких условиях. Между тем 24 февраля состоялся его первый разговор с Трампом после схватки по рейтингам. Кроме того, в этот же день в Киеве состоялся саммит "Большой семерки", а в Вашингтоне побывал президент Франции Эмманюэль Макрон.