Зеленський програє Залужному: Путін висловився щодо війни, виборів в Україні та алюмінію для США

Український президент Володимир Зеленський заважає миру, заявив президент РФ Володимир Путін. У Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили, чому очільник Кремля раптом став "миротворцем".

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24 лютого президент Російської Федерації провів нараду у Кремлі, присвяченій рідкоземельним металам. Під час наради очільник Кремля розповів про поклади дефіцитних ресурсів і про те, що президент України Володимир Зеленський не переможе на виборах в Україні. Основні заяви Путіна з'явились у Telegram-каналі росЗМІ "РИА Новости".

Мирні переговори й Путін — виступ 24 лютого 2025 року

"РИА Новости" написало про виступ Путіна, фрагменти якого публікували у каналі російського президента, а також у каналі "Смотри". Путін заявив, що Зеленський начебто має "нульові шанси" перемогти на виборах в Україні. При цьому очільник Кремля заявив, якщо буде перемога, то лише через "підтасування".

Основні тези виступу Путіна 24 лютого на нараді про рідкоземельні метали:

Зеленський програє вибори і на сьогодні начебто має рейтинг удвічі нижчий, ніж в ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

Росія та США намагаються спільно досягнути миру, а "Зеленський цьому заважає" і являється "фактором розкладання" армії та суспільства;

РФ "не заперечує" проти державності України;

угода про мінерали, яку вимагає США від України, не стосується РФ;

росіяни вважають санкції "негативним" явищем, але готові відправити 2 млн тонн алюмінію в США, відкрити спільні проєкти з видобутку в Красноярському краї (інвестиції — 15 млрд дол.).

Після наради Путіна дав 20-хвилинне інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну, написало медіа "Важные истории". Під час інтерв'ю посадовець заявив, що РФ має удвічі більше покладів рідкоземельних металів, ніж Україна. Також він запропонував Трампу спільну розробку родовищ, розташованих, наприклад, на окупованих українських територіях.

Реакція Центру протидії дезінформації на заяву Путіна

Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко відреагував на виступ Путіна 24 лютого 2025 року. Посадовець заявив, що очільник Кремля вдає "миротворця". На думку Коваленка, заяви російського президента — це вигадка "Кирієнка та Наришкіна", які вважають, що це приховає атаки на мирних українців.

Заява Путіна - реакція глави ЦПД Андрія Коваленка 24 лютого 2025 року Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про дискусію щодо рейтингу Володимира Зеленського. Як заявив Дональд Трамп, чинний український президент має підтримку начебто лише 4% громадян. На його думку, Зеленський є "диктатором", який навмисно не проводить вибори, щоб зберегти владу. Тим часом український президент відповів, що його рейтинг за оцінками соціологів — на рівні 57%. Крім того, політик зауважив, що Трамп перебуває в російській пропагандистській бульбашці.

Нагадуємо, 23 лютого Зеленський зробив низку заяв, серед них — пояснив, чи готовий піти у відставку та на яких умовах. Тим часом 24 лютого відбулась його перша розмова з Трампом після сутички щодо рейтингів. Крім того, цього ж дня у Києві відбувся саміт "Великої сімки", а у Вашингтоні побував президент Франції Емманюель Макрон.