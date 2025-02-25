Тимчасове припинення боїв: у Раді розповіли, чи чекати українцям завершення війни у 2025-му (відео)

За словами Романа Костенка, може бути будь-яке припинення вогню, але воно буде недовгим. Без реальних гарантій Росія ніколи не зупиниться, бо не досягла навіть мінімальних цілей.

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Завершення війни у 2025-му точно не буде, але можливе заморожування конфлікту або тимчасове припинення бойових зіткнень. Про це заявив голова оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

"Є такі думки, або прогнози, що війна може зупинитися. Чи може бути якесь перемир'я, у світлі того, що відбувається, воно може бути. Чи буде це кінець війни — точно ні", — заявив Костенко.

За його словами, головним питанням буде, наскільки довго протримається можливе перемир'я. Може бути будь-яке припинення вогню, але воно точно буде недовгим, "без реальних гарантій Росія ніколи не зупиниться, тому що вона точно не досягла навіть мінімальних цілей" у війні в Україні.

Мирні переговори: заява Кремля

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США і РФ перебувають на етапі відновлення дипломатичних відносин. За його словами, про будь-які домовленості щодо війни в Україні поки що не йдеться. Згідно з планом, який озвучив Пєсков, спочатку буде нормалізовано роботу посольств, а потім — "врегулювання української кризи".

Спікер президента РФ зазначив, що росіяни готові до торгівельної, економічної та інвестиційної співпраці зі США.

Нагадаємо, що поки Трамп веде переговори, ЄС роздумує над передачею "секретної зброї" Україні вартістю €200 млрд.

Також повідомлялося, що Макрон озвучив схему переговорів про перемир'я й анонсував завершення бойових дій.