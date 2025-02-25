Завершения войны в 2025 году точно не будет, возможна заморозка, — глава оборонного комитета ВР

По словам Романа Костенко, может быть любое прекращение огня, но оно будет недолгим. Без реальных гарантий Россия никогда не остановится, потому что не достигла даже минимальных целей.

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Завершения войны в 2025-м точно не будет, но возможна заморозка конфликта или временное прекращение боестолкновений. Об этом заявил глава оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

"Есть такие мысли, или прогнозы, что война может остановиться. Может ли быть какое-то перемирие, в свете происходящего, оно может быть. Будет ли это конец войны — точно нет", — заявил Костенко.

По его словам, главным вопросом будет, насколько долго продержится возможное перемирие. Может быть любое прекращение огня, но оно точно будет недолгим, "без реальных гарантий Россия никогда не остановится, потому что она точно не достигла даже минимальных целей" в войне в Украине.

Мирные переговоры: заявление Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и РФ находятся на этапе восстановления дипломатических отношений. По его словам, о каких-либо договоренностях по войне в Украине пока речи нет. Согласно плану, который озвучил Песков, вначале будут нормализована работа посольств, а затем — "урегулирование украинского кризиса".

Спикер президента РФ отметил, что россияне готовы к торговому, экономическому и инвестиционному сотрудничеству с США.

Напомним, что пока Трамп ведет переговоры, ЕС раздумывает над передачей "секретного оружия" Украине стоимостью в €200 млрд.

Также сообщалось, что Макрон озвучил схему переговоров о перемирии и анонсировал завершение боевых действий.