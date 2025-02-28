Бійці ЗСУ розповіли, як французькі AMX-10 зупиняють ворога під Покровськом (фото)

Основне завдання танка — виїхати на вогневий рубіж, завдати прицільних ударів по противнику та швидко залишити позицію. При цьому завдяки точній 105-мм гарматі бронемашина здатна вражати противника з першого пострілу на дистанції до 2 км.

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Французькі колісні танки AMX-10, передані до 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Ганна Київська" 2023 року, активно застосовуються на Покровському напрямку. Після проходження підготовки у Франції українські екіпажі успішно використовують ці машини для підтримки піхоти й завдавання прицільних ударів по штурмових групах противника. Про те, як ця техніка протистоїть окупантам, йдеться в матеріалі АрміяInform.

Тактичні переваги AMX-10

За словами українських бійців, AMX-10 відрізняється високою маневреністю і швидкістю, що робить його ефективним у бойових умовах. Як розповів командир танка з позивним "Жовтий", машина може розвернутися на 360 градусів на місці, розвиває швидкість до 80 км/год трасою і до 30 км/год заднім ходом. Це дає змогу швидко змінювати позицію, уникаючи ураження противником.

Завдяки гідропневматичній підвісці танк здатний змінювати кліренс і нахил корпусу, що допомагає вести вогонь з-за укриттів і мінімізувати помітність на полі бою. При цьому бронезахист обмежений: товщина броні становить 20 мм, що забезпечує захист від великокаліберних кулеметів, але робить машину вразливою перед важкими боєприпасами.

Колісний танк AMX-10 з антидроновим захистом

Бойова ефективність AMX-10

Основне озброєння AMX-10 — 105-мм гармата з боєкомплектом 38 снарядів. Вона дозволяє вражати цілі на відстані до 3 км, а система управління вогнем значно підвищує точність стрільби. До складу системи входять лазерний далекомір, балістичний обчислювач і тепловізор, що дає екіпажу можливість коригувати стрілянину з урахуванням погодних умов і дальності до цілі. Завдяки цьому танк здатний вражати противника з першого пострілу на дистанції до 2 км.

Крім основної гармати, AMX-10 оснащений двома кулеметами калібру 7,62 мм. Один з них встановлений на броні, інший — всередині машини. У бою екіпаж застосовує чотири типи снарядів: кумулятивні, бронебійні, фугасні та димові. Найефективніше застосування танка — вогнева підтримка піхоти та знищення штурмових груп противника.

Член екіпажу танка AMX-10

Екіпаж AMX-10 готує техніку до виконання бойового завдання

Як зазначив командир "Жовтий", нещодавно екіпаж знищив групу російських військовослужбовців, які сконцентрувалися в лісопосадці перед атакою на українські позиції. Взаємодія з ударними дронами та коригування вогню з повітря роблять ці машини важливим елементом оборони.

Водночас попри мобільність і вогневу міць, AMX-10 поступається класичним танкам за бронезахистом і можливостями ведення бою. Через відсутність стабілізації гармати танк не може стріляти в русі, а його броня не витримує влучень із важких протитанкових засобів. Тому AMX-10 використовується здебільшого для вогневої підтримки та швидких маневрів, а боротьба з ворожою бронетехнікою покладається на інші засоби.

Раніше екіпаж танка PT-91 Twardy, отриманого від Польщі, розповів про переваги техніки під час виконання бойових завдань. За словами українських бійців, машина здатна виконувати на полі бою ті завдання, які не під силу навіть артилерії.