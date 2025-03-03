Адміністрація Трампа припинила полювання за російськими шпигунами у США, — CNN

За словами журналістів, США через рішення Трампа стануть більш уразливими до можливих кібератак із Москви, у якої є група фахівців у сфері хакінгу. Це може стати загрозою критичній інфраструктурі Сполучених Штатів.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне відновлення відносин із президентом РФ Володимиром Путіним і йде на небезпечні кроки. Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Наприкінці лютого зазначалося, що для нормалізації відносин із Кремлем глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився, щоб Кіберкомандування США зупинило всі операції щодо РФ, у т.ч. наступальні атаки.

Кібератаки США проти Росії

За даними видання, Сполучені Штати призупинили свої операції та планування наступальних кібероперацій щодо РФ. З посиланням на неназваного американського чиновника повідомляється, що така пауза є "серйозним ударом". І зробить Вашингтон більш уразливими до можливих кібератак з боку Москви, яка має групу сильних спеціалістів у сфері хакінгу, що може стати загрозою критичній інфраструктурі Сполучених Штатів і збирати чутливу розвідувальну інформацію.

Призупинення наступальних і оборонних кібероперацій відбувається на тлі спроб Трампа відновити відносини з Росією.

Нагадаємо, що в Міноборони анонсували старт проєкту "Лінія дронів".

Також повідомлялося, що Драпатий відреагував на трагедію в Дніпропетровській області — обстріл "Іскандером" полігону.