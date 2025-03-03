Администрация Трампа прекратила охоту за российскими шпионами в США, — CNN

По словам журналистов, США из-за решения Трампа станут более уязвимы к возможным кибератакам из Москвы, у которой имеется группа специалистов в сфере хакинга. Это может стать угрозой критической инфраструктуре Соединенные Штатов.

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Администрация президента США Дональда Трампа стремится к возобновлению отношений с президентом РФ Владимиром Путиным и идет на опасные шаги. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

В конце февраля отмечалось, что для нормализации отношений с Кремлем глава Пентагона Пит Хегсет распорядился, чтобы Киберкомандование США остановило все операции в отношении РФ, в т.ч. наступательные атаки.

Кибератаки США против России

По данным издания, Соединенные Штаты приостановили свои операции и планирование наступательных киберопераций в отношении РФ. Со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщается, что такая пауза служит "серьезным ударом". И сделает Вашингтон более уязвимыми к возможным кибератакам со стороны Москвы, у которой есть группа сильных специалистов в сфере хакинга, что может стать угрозой критической инфраструктуре Соединенные Штатов и собирать чувствительную разведывательную информацию.

Приостановка наступательных и оборонительных киберопераций происходит на фоне попыток Трампа восстановить отношения с Россией.

Напомним, что в Минобороны анонсировали старт проекта "Линия дронов".

Также сообщалось, что Драпатый отреагировал на трагедию в Днепропетровской области — обстрел "Искандером" полигона.