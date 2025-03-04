Російські Су-30 почали оснащувати керованими ракетами Р-77-1: у чому їхня небезпека

Р-77-1 являє собою результат глибокої модернізації ракети попереднього покоління Р-77 і призначена для перехоплення БПЛА в умовах перешкод.

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У мережі з'явилися кадри багатоцільового винищувача Су-30СМ Повітряно-космічних сил Росії оснащеного ракетою середньої дальності класу "повітря-повітря" Р-77-1 для перехоплення малопомітних безпілотників-камікадзе і патрулювання повітряного простору на малих висотах. Відео опубліковано 3 березня в Telegram.

На кадрах російський літак робить у повітрі маневр, показуючи своє озброєння, зокрема й ракети Р-77-1. І хоча наразі невідомо, в якій локації відбувалися маневри російських винищувачів, не виключено, що такий вид озброєння може бути застосований під час російсько-української війни. Про це побічно натякають характеристики та можливості російської ракети.

На що здатна Р-77-1

Ракета Р-77-1 є результатом глибокої модернізації ракети попереднього покоління Р-77(РВВ-АЕ) і розроблялася насамперед для розміщення на винищувачі Су-35С і бомбардувальнику Су-34.

Р-77-1 призначена для ураження повітряних цілей у складних завадових умовах і маневреного бою. Вона оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення (ГСН) X-діапазону 9Б-1103М-200ПА/ПС, яка дає змогу ефективно супроводжувати цілі з малою ефективною площею розсіювання (ЕПР).

Аеродинамічна схема ракети включає ґратчасті рулі, що забезпечують високу маневреність — кутова швидкість розвороту досягає 150 град/с. При цьому дальність ураження становить до 120 км, що дає змогу Су-30СМ атакувати цілі за межами візуального виявлення.

Також активна ГСН боєприпасу, за інформацією російських джерел, нібито забезпечує Р-77-1 можливість перехоплення в передню півсферу ракет класу "повітря-повітря" AIM-120D AMRAAM і зенітних ракет MIM-104 комплексів Patriot, хоча ці твердження фактично ні чим не обґрунтовані.

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У російських ЗМІ також з'явилася інформація, що додатково в арсенал Су-30СМ може увійти ракета Р-37М (РВВ-БД), призначена для ураження повітряних цілей на дальностях до 300 км. На відміну від Р-77-1, ця ракета використовує інерціальну систему наведення з корекцією від бортового радара носія, а на завершальній ділянці польоту переходить на активну радіолокаційну ГСН.

РВВ-БД має здатність атакувати цілі за межами радіогоризонту і призначена для знищення стратегічних бомбардувальників, літаків ДРЛВ та інших високопріоритетних об'єктів.

Нагадаємо, у травні 2024 року Міноборони РФ уперше показало кадри винищувача Су-30СМ, оснащеного новітніми ракетами класу "повітря-повітря" Р-37М. Зазначалося, що літаки проводили випробувальні польоти в районі окупованого Криму.