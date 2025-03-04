Российские Су-30 начали оснащать управляемыми ракетами Р-77-1: в чем их опасность

Р-77-1 представляет собой результат глубокой модернизации ракеты предыдущего поколения Р-77 и предназначена для перехвата БПЛА в условиях помех.

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В сети появились кадры многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил России оснащенного ракетой средней дальности класса "воздух-воздух" Р-77-1 для перехвата малозаметных беспилотников-камикадзе и патрулирования воздушного пространства на малых высотах. Видео опубликовано 3 марта в Telegram.

На кадрах российский самолет делает в воздухе маневр, показывая свое вооружение, в том числе и ракеты Р-77-1. И хотя на данный момент неизвестно в какой локации проходили маневры российских истребителей, не исключено, что такой вид вооружения может быть применен в ходе российско-украинской войны. Об этом косвенно намекают характеристики и возможности российской ракеты.

На что способна Р-77-1

Ракета Р-77-1 является результатом глубокой модернизации ракеты предыдущего поколения Р-77(РВВ-АЕ) и разрабатывалось, в первую очередь, для размещения на истребителе Су-35С и бомбардировщике Су-34.

Р-77-1 предназначена для поражения воздушных целей в сложных помеховых условиях и маневренного боя. Она оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН) X-диапазона 9Б-1103М-200ПА/ПС, которая позволяет эффективно сопровождать цели с малой эффективной площадью рассеяния (ЭПР).

Аэродинамическая схема ракеты включает решетчатые рули, обеспечивающие высокую маневренность – угловая скорость разворота достигает 150 град/с. При этом дальность поражения составляет до 120 км, что позволяет Су-30СМ атаковать цели за пределами визуального обнаружения.

Также активная ГСН боеприпаса, по информации российских источников, якобы обеспечивает Р-77-1 возможность перехвата в переднюю полусферу ракет класса "воздух-воздух" AIM-120D AMRAAM и зенитных ракет MIM-104 комплексов Patriot, хотя эти утверждения фактически ни чем не обоснованы.

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В российских СМИ также появилась информация, что дополнительно в арсенал Су-30СМ может войти ракета Р-37М (РВВ-БД), предназначенная для поражения воздушных целей на дальностях до 300 км. В отличие от Р-77-1, эта ракета использует инерциальную систему наведения с коррекцией от бортового радара носителя, а на завершающем участке полета переходит на активную радиолокационную ГСН.

РВВ-БД обладает способностью атаковать цели за пределами радиогоризонта и предназначена для уничтожения стратегических бомбардировщиков, самолетов ДРЛО и других высокоприоритетных объектов.

Напомним, в мае 2024 Минобороны РФ впервые показало кадры истребителя Су-30СМ, оснащенного новейшими ракетами класса "воздух-воздух" Р-37М. Отмечалось, что самолеты проводили испытательные полеты в районе оккупированного Крыма.