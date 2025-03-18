ЗСУ відводять сили на одній з ділянок фронту в Донецькій області: у чому причина

За словами командувача тактичної групи "Велика Новосілка" Сергія Наєва, найважливіше — зберегти життя і здоров'я солдатів. Рішення про відведення військ поліпшить оборону ЗСУ.

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Підрозділи Збройних сил України відводять сили і засоби з невигідних позицій на одній з ділянок фронту в Донецькій області. Про це написав у Telegram командувач тактичної групи "Велика Новосілка", генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, найважливіше для командування ЗСУ — зберегти життя і здоров'я солдатів. Саме тому командування ухвалило це рішення.

"Це дало можливість не тільки зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, ми можемо діяти більш ефективно", — додав він.

DeepState 17 березня фіксував просування ЗС РФ у районі Бурлацького

Наєв не уточнив, про яку саме ділянку йдеться. Генеральний штаб ЗСУ також не коментував відомостей про відведення сил і засобів ЗСУ.

Окрім цього, командувач тактичного угруповання навів статистику успішної роботи розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів і піхоти. За останній місяць вони знищили понад 30 одиниць бронетехніки РФ і понад 2000 окупантів.

"Це відчутно знизило кількість ворожих атак на нашому напрямку", — наголосив військовий.

Останнім часом російські війська домагаються певних успіхів у Донецькій області. Команда аналітиків проєкту DeepState 17 березня фіксувала просування окупантів у районі села Бурлацьке.

Досить динамічною залишається ситуація і в Торецьку. Армія Росії зруйнувала шахту "Центральна" і там вельми важко триматися українським силам. Також у ЗС РФ значно більше людей: заведені підрозділи 150-ї гвардійської мотострілецької дивізії, зауважили аналітики.

Нагадаємо, військові ЗСУ нещодавно відступали з боями з Курської області. Росіяни завдавали по них масованих ударів FPV-дронами.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше говорив про підготовку дорожньої карти з контролю ситуації на лінії фронту довжиною понад 1300 кілометрів.