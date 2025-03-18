ВСУ отводят силы на одном из участков фронта в Донецкой области: в чем причина

По словам командующего тактической группой "Великая Новоселка" Сергея Наева, самое важное — сохранить жизнь и здоровье солдат. Решение об отводе войск улучшит оборону ВСУ.

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Подразделения Вооруженных сил Украины отводят силы и средства с невыгодных позиций на одном из участков фронта в Донецкой области. Об этом написал в Telegram командующий тактической группой "Великая Новоселка", генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, самое важное для командования ВСУ — сохранить жизнь и здоровье солдат. Именно поэтому командование принято данное решение.

"Это дало возможность не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, мы можем действовать более эффективно", — добавил он.

DeepState 17 марта фиксировал продвижение ВС РФ в районе Бурлацкого

Наев не уточнил, о каком именно участке идет речь. Генеральный штаб ВСУ также не комментировал сведения об отводе сил и средств ВСУ.

Кроме этого, командующий тактической группировкой привел статистику успешной работы разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты. За последний месяц они уничтожили более 30 единиц бронетехники РФ и более 2000 оккупантов.

"Это ощутимо снизило количество вражеских атак на нашем направлении", — подчеркнул военный.

В последнее время российские войска добиваются определенных успехов в Донецкой области. Команда аналитиков проекта DeepState 17 марта фиксировала продвижение оккупантов в районе села Бурлацкое.

Довольно динамичная остается ситуация и в Торецке. Армия России разрушила шахту "Центральная" и там весьма тяжело держаться украинским силам. Также у ВС РФ значительно больше людей: заведены подразделения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии, заметили аналитики.

Напомним, венные ВСУ недавно отступали с боями из Курской области. Россияне наносили по ним массированные удары FPV-дронами.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее говорил о подготовке дорожной карты по контролю ситуации на линии фронта длиной более 1300 километров.