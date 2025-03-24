Російські ДРГ намагаються перенести бойові дії з Курщини на територію України, — ДПСУ

За даними ДПСУ, російські війська зібрали достатню чисельність військ, щоб вибити ЗСУ з Курської області, де підрозділи Сил оборони проводили свою операцію.

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Диверсійно-розвідувальні групи російських військ прагнуть розширити зону проникнення в Сумській області та перенести бойові зіткнення з Курської області на територію України. Таку заяву зробив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо раніше більша частина ворожих ДРГ викривалася на півночі Сумської області, то тепер в окремих випадках фіксуємо їхні спроби ближче до південної та південно-східної ділянок Сумської області", — зазначив Демченко.

За його словами, ворог у такий спосіб робить спроби перенести бойові дії з Курської області в Україну. За даними ДПСУ, російські війська зібрали достатню чисельність військ, щоб вибити ЗСУ з Курської області, де підрозділи Сил оборони проводили свою операцію.

"Наше завдання насамперед — тримати свою оборону, щоб не допустити просування противника, як ми зараз це бачимо в напрямку населених пунктів Новеньке і Журавко", — зазначив Демченко.

Він додав, що окупанти вдаються до тактики малих штурмових груп, які прагнуть якомога швидше перетинати кордон. Зазначається, що війська РФ намагаються розширити зону боїв по території України за допомогою тактики малих штурмових груп до п'яти осіб. У низці випадків подібні штурмові дії проводяться на квадроциклах, щоб заглибитися на територію України.

За даними відомства, російські ДРГ ефективно знищуються ЗСУ безпосередньо після перетину кордону або ж на його підступах. Підрозділи ДПСУ та ЗСУ, які перебувають на цьому напрямку, використовуючи артилерійські засоби та дрони, знищують такі групи, щоб не допустити накопичення і розширення зони активних боїв на території України.

У ДПСУ також уточнили, що від початку року ворожі війська активніше застосовували свої ДРГ у Сумській області, де протяжність кордону становить понад 530 км.

Нагадаємо, що півтисячі росіян змогли перебратися через річку Оскіл у Харківській області.

Також повідомлялося, що в Херсонській області у російських військ під час зльоту почали вибухати безпілотники.