Российские ДРГ пытаются перенести боевые действия с Курщины на территорию Украины, — ГПСУ

По данным ГПСУ, российские войска собрали достаточную численность войск, чтобы выбить ВСУ из Курской области, где подразделения Сил обороны проводили свою операцию.

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Диверсионно-разведывательные группы российских войск стремятся расширить зону проникновения в Сумской области и перенести боестолкновения из Курской области на территорию Украины. Такое заявление сделал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Укрінформ".

"Если прежде большая часть враждебных ДРГ разоблачалась на севере Сумской области, то теперь в отдельных случаях фиксируем их попытки ближе к южному и юго-восточному участкам Сумской области", — отметил Демченко.

По его словам, враг таким образом предпринимает попытки перенести боевые действия из Курской области в Украину.

По данным ГПСУ, российские войска собрали достаточную численность войск, чтобы выбить ВСУ из Курской области, где подразделения Сил обороны проводили свою операцию.

"Наша задача прежде всего – держать свою оборону, чтобы не допустить продвижения противника, как мы сейчас это видим в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавко", — отметил Демченко.

Он добавил, что оккупанты предпринимают тактику малых штурмовых групп, которые стремятся по возможности быстро пересекать границу.

Отмечается, что войска РФ пытаются расширить зону боев по территории Украины с помощью тактики малых штурмовых групп до пяти человек. В ряде случаев подобные штурмовые действия проводятся на квадроциклах, чтобы углубиться на территорию Украины.

По данным ведомства, российские ДРГ эффективно уничтожаются ВСУ непосредственно после пересечения границы или же на ее подступах. Находящиеся на этом направлении подразделения ГПСУ и ВСУ используют артиллерийские средства и дроны, уничтожают такие группы, чтобы не допустить накопления и расширения зоны активных боев на территории Украины.

В ГПСУ также уточнили, что с начала года вражеские войска активнее применяли свои ДРГ в Сумской области, где протяженность границы составляет более 530 км.

Напомним, что полтысячи россиян смогли перебраться через реку Оскол в Харьковской области.

Также сообщалось, что в Херсонской области у российских войск во время взлета начали взрываться беспилотники.