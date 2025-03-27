Системи ПРО і повітряна оборона: у чому слабкість найсильніших армій Європи — Франції та Польщі

Більшість країн Європи, вважає військовий аналітик Агіль Рустамзаде, стикаються із застарілими підходами в убезпеченні повітряного простору. Зокрема, Польща і Франція "не особливо займалися цим сектором озброєння".

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Військовий аналітик Агіль Рустамзаде в інтерв'ю виданню Фокус вказав на основні вразливості європейських армій, зокрема Франції та Польщі. За його словами, попри високий рівень оснащеності, системи протиповітряної та протиракетної оборони (ППО і ПРО) в цих країнах залишаються недостатньо розвиненими для сучасних загроз.

На думку аналітика, лише США і Китай наразі роблять значний технологічний ривок у розвитку озброєнь. У той час як Росія та Україна адаптуються до нових реалій в умовах реальних бойових дій, більшість європейських країн, включно з Францією і Польщею, стикаються із застарілими підходами в убезпеченні повітряного простору.

"За винятком Росії та України, які під час війни інтенсивно переходять на новий військово-технічний уклад, у всіх інших армій світу є проблеми з протиповітряною обороною. Це стосується і армій Франції та Польщі. У всіх європейських країн, загалом, дуже великі проблеми з протиповітряною і протиракетною обороною. Вони не особливо займалися цим сектором озброєння", — зазначив Рустамзаде.

Проблеми європейського ВПК

Експерт також вказав на дві ключові проблеми військово-промислового комплексу (ВПК) Європи, які заважають оперативному нарощуванню військового потенціалу. Це зростання виробничих потужностей, яке вимагає часу, і тому питання не може бути вирішене протягом одного–двох років. І проблеми з ланцюжками постачань, оскільки існує нестача критично важливих компонентів, включно із сировиною для виробництва пороху, що обмежує можливості масштабного виробництва.

"Наприклад, реактивні системи залпового вогню, або тактичні балістичні ракети. На розроблення і доступ до цих технологій потрібні роки. Також ми бачимо егоїстичний підхід. Ось в Ізраїлю і Туреччини є системи залпового вогню, але через позицію Франції Європа не хоче закуповувати цю зброю в інших країн", — підкреслив Рустамзаде.

Повне інтерв'ю з Агілем Рустамзаде читайте в нашому матеріалі "Чи порушить Путін перемир'я, чим замінити Петріоти і що замість мобілізації".