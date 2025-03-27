Системы ПРО и воздушная оборона: в чем слабость сильнейших армий Европы — Франции и Польши

Большинство стран Европы, считает военный аналитик Агиль Рустамзаде, сталкиваются с устаревшими подходами в обеспечении безопасности воздушного пространства. В частности, Польша и Франция "не особо занимались этим сектором вооружения".

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Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью изданию Фокусу указал на основные уязвимости европейских армий, в частности, Франции и Польши. По его словам, несмотря на высокий уровень оснащенности, системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) в этих странах остаются недостаточно развитыми для современных угроз.

По мнению аналитика, лишь США и Китай в настоящее время делают значительный технологический рывок в развитии вооружений. В то время как Россия и Украина адаптируются к новым реалиям в условиях реальных боевых действий, большинство европейских стран, включая Францию и Польшу, сталкиваются с устаревшими подходами в обеспечении безопасности воздушного пространства.

"За исключением России и Украины, которые во время войны интенсивно переходят на новый военно-технический уклад, у всех остальных армий мира есть проблемы с противовоздушной обороной. Это касается и армий Франции и Польши. У всех европейских стран, в принципе, очень большие проблемы с противовоздушной и противоракетной обороной. Они не особо занимались этим сектором вооружения", — отметил Рустамзаде.

Проблемы европейского ВПК

Эксперт также указал на две ключевые проблемы военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы, которые мешают оперативному наращиванию военного потенциала. Это рост производственных мощностей, который требует времени, и поэтому вопрос не может быть решен в течение одного–двух лет. И проблемы с цепочками поставок, так как существует нехватка критически важных компонентов, включая сырье для производства пороха, что ограничивает возможности масштабного производства.

"К примеру, реактивные системы залпового огня, либо тактические баллистические ракеты. На разработку и доступ к этим технологиям нужны годы. Также мы видим эгоистичный подход. Вот у Израиля и Турции есть системы залпового огня, но из-за позиции Франции Европа не хочет закупать это оружие у других стран", — подчеркнул Рустамзаде.

Полное интервью с Агилем Рустамзаде читайте в нашем материале "Нарушит ли Путин перемирие, чем заменить Пэтриоты и что вместо мобилизации".