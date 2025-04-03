Україна може виробляти 40 гаубиць "Богдана" на місяць: наскільки це реально, — Defence24

Українська оборонна промисловість планує збільшити випуск самохідних артилерійських установок 2С22 "Богдана" більш ніж удвічі — до 40 машин на місяць. Однак, попри оптимістичні заяви, реальна виробнича потужність залишається під питанням через залежність від постачань ключового комплектовання.

Related video

У своєму матеріалі польський оглядач Адам Сверковскі пише, що нарощування темпів виробництва українських САУ "Богдана" до показника 40 одиниць на місяць видаються нереалістичними, з огляду на те, наскільки великими є проблеми у виробників артилерійських стволів і спеціалізованих шасі.

Спочатку, у квітні 2024 року, Україна розраховувала випускати 10 одиниць гаубиць "Богдана" щомісяця. До вересня цей показник зріс до 16, а в жовтні президент України Володимир Зеленський оголосив про подальше збільшення темпів виробництва до 18–20 гаубиць на місяць. Це дало б змогу не тільки компенсувати бойові втрати, а й забезпечити переозброєння артилерійських підрозділів ЗСУ.

У березні поточного року виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко в інтерв'ю Radio NV заявив, що фактичні темпи виробництва вже перевищують 18 машин на місяць.

Водночас він не назвав точної кількості вироблених САУ за один місяць, однак, з огляду на його слова, може йтися про 40, а то й 60 артсистем.

"Є деякі підписані контракти трьох/п'ятирічні з одним із європейських виробників у партнерстві з іншими. І там ідеться про 115 систем. Це контракт на три роки. А ми можемо стільки ж систем виробити зараз через два–три місяці. За нормального фінансування і наявності шасі", — сказав Федірко.

Обмеження та перспективи виробництва САУ "Богдана"

Сверковскі зазначає, що, попри оптимізм, існує низка проблем, які можуть завадити такому значному збільшенню виробництва:

Дефіцит шасі. Наразі 2С22 "Богдана" базується на вантажівках Tatra Phoenix (версія 4.0) і, можливо, Tatra T815-7T3RC1 (версія 3.0). Однак виробництво цих платформ поступово згортається, що змушує Україну шукати альтернативні носії. Утім, розглядається можливість встановлення артилерійської системи на вантажівки MAN.

Виробництво стволів. Збільшення випуску гаубиць вимагає додаткових постачань стволів або технологій їх виробництва. Хоча Україна вже збільшила виробництво штамповок, досягти заявленого рівня 40 машин на місяць без стабільних постачань буде важко.

Водночас, додав оглядач, ведуться роботи над буксируваною версією гаубиці — "Богдана-БГ". Її виробництво не залежить від наявності шасі, через що випуск гаубиць можна наростити до 20–30 одиниць на місяць.

"Очікувалося, що торік Україна виробить 154 артилерійські системи — якщо виходити з того, що це тільки "Богдани", то це підтверджує збільшення виробничих потужностей української промисловості в цьому відношенні. Однак це не обов'язково означає, що щомісяця вироблятиметься максимальна кількість машин, оскільки це, як уже зазначалося, залежить від постачань комплектовання", — підсумував Сверковскі.

Нагадаємо, САУ "Богдана" увійшла до рейтингу Фокусу Топ 10 найкращих систем озброєння України. Це одна з новітніх розробок українського оборонного комплексу, призначена для підвищення вогневої потужності сухопутних військ.