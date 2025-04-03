Украина может производить 40 гаубиц "Богдана" в месяц: насколько это реально, — Defence24

Украинская оборонная промышленность планирует увеличить выпуск самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана" более чем вдвое — до 40 машин в месяц. Однако, несмотря на оптимистичные заявления, реальная производственная мощность остается под вопросом из-за зависимости от поставок ключевых комплектующих.

Related video

В своем материале польский обозреватель Адам Сверковски пишет, что наращивания темпов производства украинских САУ "Богдана" до показателя 40 единиц в месяц кажутся нереалистичными, учитывая, насколько велики проблемы у производителей артиллерийских стволов и специализированных шасси.

Первоначально, в апреле 2024 года, Украина рассчитывала выпускать 10 единиц гаубиц "Богдана" ежемесячно. К сентябрю этот показатель вырос до 16, а в октябре президент Украины Владимир Зеленский объявил о дальнейшем увеличении темпов производства до 18–20 гаубиц в месяц. Это позволило бы не только компенсировать боевые потери, но и обеспечить перевооружение артиллерийских подразделений ВСУ.

В марте текущего года исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью Radio NV заявил, что фактические темпы производства уже превышают 18 машин в месяц.

При этом он не назвал точное количество производимых САУ за один месяц, однако судя по его словам, речь может идти о 40, а то и 60 артсистемах.

"Есть некоторые подписанные контракты трех/пятилетние с одним из европейских производителей в партнерстве с другими. И там говорится о 115 системах. Это контракт на три года. А мы можем столько же систем произвести сейчас через два-три месяца. При нормальном финансировании и наличии шасси", — сказал Федирко.

Ограничения и перспективы производства САУ "Богдана"

Сверковски отмечает, что несмотря на оптимизм существует ряд проблем, которые могут помешать столь значительному увеличению производства:

Дефицит шасси. В настоящее время 2С22 "Богдана" базируется на грузовиках Tatra Phoenix (версия 4.0) и, возможно, Tatra T815-7T3RC1 (версия 3.0). Однако производство этих платформ постепенно сворачивается, что вынуждает Украину искать альтернативные носители. Впрочем, рассматривается возможность установки артиллерийской системы на грузовики MAN.

Производство стволов. Увеличение выпуска гаубиц требует дополнительных поставок стволов или технологий их производства. Хотя Украина уже увеличила производство штамповок, достичь заявленного уровня 40 машин в месяц без стабильных поставок будет затруднительно.

В то же время, добавил обозреватель, ведутся работы над буксируемой версией гаубицы — "Богдана-БГ". Ее производство не зависит от наличия шасси, из-за чего выпуск гаубиц можно нарастить до 20–30 единиц в месяц.

"Ожидалось, что в прошлом году Украина произведет 154 артиллерийские системы — если исходить из того, что это только "Богданы", то это подтверждает увеличение производственных мощностей украинской промышленности в этом отношении. Однако это не обязательно означает, что ежемесячно будет производиться максимальное количество машин, поскольку это, как уже говорилось, зависит от поставок комплектующих", — подытожил Сверковски.

Напомним, САУ "Богдана" вошла в рейтинг Фокуса Топ-10 лучших систем вооружения Украины. Это одна из новейших разработок украинского оборонного комплекса, предназначенная для повышения огневой мощи сухопутных войск.