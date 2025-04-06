Точно в яблучко: Кім Чен Ин випробував нову снайперську гвинтівку (фото)

Глава Корейської Народної Демократичної Республіки Кім Чен Ин відвідав навчальну базу бійців спеціального призначення, де керував їхніми комплексними навчаннями і провів польові випробування нової гвинтівки з оптичним прицілом.

Related video

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Повідомляють, що Кім Чен Ин спостерігав за комплексними тактичними навчаннями і змаганнями зі стрільби, які провели бійці різних спецпідрозділів, а також керував стрільбою з автоматів та зі снайперської зброї.

Зазначається, що лідер КНДР особисто провів випробувальний постріл зі снайперської зброї і висловив велике задоволення її характеристиками.

На фотографіях, опублікованих державним ЗМІ, помітно, що Кім дивиться в приціл снайперської гвинтівки, яку, як наголошується, розробили з використанням північнокорейських технологій і незабаром передадуть спецпідрозділам.

Також опубліковано кадр, на якому видно отвір точно в центрі мішені і усміхнений диктатор, який вказує на нього, що має підкреслити нібито високу кваліфікацію Кім Чен Ина як стрільця.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснив візит на корабельню, де будується атомний підводний човен. За словами експертів, така субмарина вагою 6000 або 7000 тонн може нести на борту приблизно 10 ракет з ядерним зарядом.

Кім Чен Ин править Північною Кореєю з 2011 року і за цей час запровадив низку дивовижних законів. Наприклад, у країні заборонені блакитні та сині джинси, їх не рекомендують одягати навіть туристам. Фокус писав про найдивніші заборони і правила життя в КНДР.