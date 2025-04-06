Точно в яблочко: Ким Чен Ын испытал новую снайперскую винтовку (фото)

Глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын посетил учебную базу бойцов специального назначения, где руководил их комплексными учениями и провел полевые испытания новой винтовки с оптическим прицелом.

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Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что Ким Чен Ын наблюдал за комплексными тактическими учениями и соревнованиями по стрельбе, которые провели бойцы разных спецназов, а также руководил стрельбой из автоматов и снайперского оружия.

Отмечается, что лидер КНДР лично провел испытательный выстрел из снайперского оружия и выразил большое удовлетворение его характеристиками.

На фотографиях, опубликованных государственным СМИ, заметно, что Ким смотрит в прицел снайперской винтовки, которая, как отмечается, была разработана с использованием северокорейских технологий и вскоре будет передана спецподразделениям.

Также опубликован кадр, на котором видно отверстие точно в центре мишени и указывающий на него улыбающийся диктатор, что должно подчеркнуть якобы высокую квалификацию Ким Чен Ына как стрелка.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершил визит на верфь, где строится атомная подводная лодка. По словам экспертов, такая субмарина весом 6000 или 7000 тонн может нести на борту примерно 10 ракет с ядерным зарядом.

Чен Ын правит Северной Кореей с 2011 года и за это время ввел ряд удивительных х законов. Например, в стране запрещены голубые и синие джинсы, их не рекомендуют надевать даже туристам. Фокус писал о самых странных запретах и правилах жизни в КНДР.