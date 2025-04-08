Шанси зросли: інвестбанк Goldman Sachs оцінив ймовірність перемир'я в Україні

Ціна облігацій свідчить про зростання ймовірності укладення мирної угоди щодо України, яку ринки оцінюють вище, ніж це було до листопадових виборів президента США Дональда Трампа.

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Таку оцінку зробили аналітики американського інвестбанку Goldman Sachs, повідомляє Reuters.

"Наші моделі показують, що ймовірність мирної угоди, оцінена ринками, зросла з менш ніж 50% до виборів у США до близько 70% зараз", — йдеться у звіті для клієнтів Goldman Sachs.

Проте у банку зазначають, що цей показник дещо нижчий за максимальну оцінку в 76%, зафіксовану в лютому.

Трамп, який прагне запам'ятатися як миротворець, неодноразово заявляв, що його мета — завершити "кровопролиття" трирічного конфлікту в Україні.

Зараз Росія контролює майже п'яту частину України, включаючи Крим, який був окупований у 2014 році. Також російські війська захопили частини чотирьох інших областей, які Москва тепер вважає частиною Росії, хоча жодна країна цього не визнає.

Україна погодилася на пропозицію адміністрації США про безумовне 30-денне припинення вогню після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня, але Володимир Путін фактично відкинув цю пропозицію.

Також, аналітики Goldman Sachs вважають, що за "екстремального" сценарію ціна на нафту Brent може знизитися до менше ніж $40 за барель до кінця 2026 року, повідомляє Bloomberg. Це можливе в разі глобальної рецесії та повного скасування скорочень видобутку ОПЕК+.

Нагадаємо, офіційний Київ може опинитися перед ультиматумом від Дональда Трампа, який вимагатиме від України погодитися на угоду з РФ на умовах Путіна під загрозою припинення всієї допомоги з боку США.

Також, захоплення всього Донбасу є одним з основних стратегічних завдань для російського керівництва, підкреслює військовий аналітик Дмитро Снєгирьов. Він наголошує на важливості міст Часів Яр, Торецьк та Покровськ у цьому плані, який розроблений для того, щоб забезпечити Путіну вигідні позиції на мирних переговорах.