Для спецпризначенців США розробили новий тактичний автомобіль Flyer 72-LD (відео)

Американські Сили спеціальних операцій отримали на озброєння тактичний автомобіль нового покоління Flyer 72-LD, створений у рамках програми Ultra Light Combat Vehicle. Ця машина розроблена спеціально для заміни застарілих "Хаммерів" і являє собою надлегку, аеромобільну платформу з високою модульністю і можливістю глибокої адаптації під бойові завдання спецпідрозділів.

Related video

Детальніше про новий автомобіль розповів в інтерв'ю АрміяInform професор Національної академії Сухопутних військ Андрій Харук.

Ця машина вже активно використовується Силами спеціальних операцій (ССО) США, а також надходить на озброєння звичайних армійських частин. Розробкою машини зайнявся стартап Flyer Defense LLC, пізніше до проєкту долучилася корпорація General Dynamics, яка забезпечила доведення до серійного виробництва.

Flyer 72-LD відрізняється високою вантажопідйомністю (до 2,6 т) і може перевозити до дев'яти військовослужбовців. У варіанті для медичної евакуації машина здатна прийняти на борт до п'яти поранених на ношах.

Сімейство автомобілів Flyer також охоплює броньовану версію 72-ї моделі та більш компактну версію Flyer 60, орієнтовану на десантні завдання та операції в умовах обмеженого простору.

Автомобіль оснащений дволітровим турбодизелем, який розвиває 195 к.с. і 400 Нм крутного моменту, що дає змогу машині розганятися до 120 км/год за запасу ходу до 800 км по шосе. Коробка передач — шестиступінчаста автоматична.

Важливо

"Звір" на полі бою: в США показали броньовик з мінометом, радаром та системою проти БПЛА

Однією з головних переваг "Флаєра" є його здатність до повітряного транспортування: він сумісний з гелікоптерами CH-47, CH-53 та літаками C-130, C-17, включно з можливістю десантування з платформ. Завдяки малій масі та високій маневреності, машина може використовуватися у важкодоступній місцевості та у швидкому темпі операцій.

Flyer 72-LD призначений для виконання завдань в умовах високої мобільності та гнучкості. Він може оснащуватися різними типами озброєння, включно з 7,62-мм і 12,7-мм кулеметами, а також 40-мм автоматичним гранатометом, встановлюваними на турелях і допоміжних кріпленнях.

Розміщення екіпажу і десанту під час евакуації поранених у Flyer 72-LD Фото: Flyer Defense

Технічні характеристики Flyer 72-LD

Повна маса: 2,5-3,1 т

Вантажопідйомність: до 2,6 т

Екіпаж/десант: до 9 осіб

Двигун: 2,0 л турбодизель, 195 к.с., 400 Нм

Трансмісія: 6-ступінчаста автоматична

Максимальна швидкість: 120 км/год

Запас ходу: 800 км

Озброєння: до 12,7 мм кулемети, 40-мм АГ, що встановлюються на турелях і вертлюгах

Можливість аеромобільного транспортування: C-130, C-17, CH-47, CH-53

Захист: базовий, з опцією бронювання за STANAG Level I

Раніше повідомлялося, що в лавах ЗСУ перебуває вітчизняний бронеавтомобіль "Дозор-Б", який пройшов 10-річну еволюцію, щоб досягти виробничої стадії. З технічної точки зору "Дозор-Б" має низку відмінностей від попередника "Дозор-А", який так і не знайшов свого покупця.