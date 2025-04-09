Для американского спецназа разработали новый тактический автомобиль Flyer 72-LD (видео)

Американские Силы специальных операций получили на вооружение тактический автомобиль нового поколения Flyer 72-LD, созданный в рамках программы Ultra Light Combat Vehicle. Эта машина разработана специально для замены устаревающих "Хаммеров" и представляет собой сверхлегкую, аэромобильную платформу с высокой модульностью и возможностью глубокой адаптации под боевые задачи спецназа.

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Детальнее о новом автомобиле рассказал в интервью АрмияInform профессор Национальной академии Сухопутных войск Андрей Харук.

Данная машина уже активно используется Силами специальных операций (ССО) США, а также поступает на вооружение обычных армейских частей. Разработкой машины занялся стартап Flyer Defense LLC, позже к проекту подключилась корпорация General Dynamics, обеспечившая доводку до серийного производства.

Flyer 72-LD отличается высокой грузоподъемностью (до 2,6 т) и может перевозить до девяти военнослужащих. В варианте для медицинской эвакуации машина способна принять на борт до пяти раненых на носилках.

Семейство автомобилей Flyer также включает бронированную версию 72-й модели и более компактную версию Flyer 60, ориентированную на десантные задачи и операции в условиях ограниченного пространства.

Автомобиль оснащен двухлитровым турбодизелем, который развивает 195 л.с. и 400 Нм крутящего момента, что позволяет машине разгоняться до 120 км/ч при запасе хода до 800 км по шоссе. Коробка передач — шестиступенчатая автоматическая.

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Одним из главных преимуществ "Флаера" является его способность к воздушной транспортировке: он совместим с вертолетами CH-47, CH-53 и самолетами C-130, C-17, включая возможность десантирования с платформ. Благодаря малой массе и высокой маневренности, машина может использоваться в труднодоступной местности и в быстром темпе операций.

Flyer 72-LD предназначен для выполнения задач в условиях высокой мобильности и гибкости. Он может оснащаться различными типами вооружения, включая 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы, а также 40-мм автоматический гранатомет, устанавливаемые на турелях и вспомогательных креплениях.

Размещение экипажа и десанта при эвакуации раненых в Flyer 72-LD Фото: Flyer Defense

Технические характеристики Flyer 72-LD

Полная масса: 2,5–3,1 т

Грузоподъемность: до 2,6 т

Экипаж/десант: до 9 человек

Двигатель: 2,0 л турбодизель, 195 л.с., 400 Нм

Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая

Максимальная скорость: 120 км/ч

Запас хода: 800 км

Вооружение: до 12,7 мм пулеметы, 40-мм АГ, устанавливаемые на турелях и вертлюгах

Возможность аэромобильной транспортировки: C-130, C-17, CH-47, CH-53

Защита: базовая, с опцией бронировки по STANAG Level I

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