60 патронів на один дрон: як річкові катери ЗСУ беруть участь у перехопленні "Шахедів" (відео)

Річкова флотилія Військово-морських сил України бере активну участь у відбитті атак російських дронів-камікадзе Shahed. У боротьбі з безпілотниками використовуються штурмові катери американського виробництва Sea Ark Dauntless і Riverine Assault Boat.

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Як повідомили в репортажі Армія TV, катери, які раніше виконували завдання підтримки сил у прибережних районах, тепер задіяні і в системі протиповітряної оборони.

Про роботу екіпажів штурмових катерів Riverine Assault Boat розповів комендор із позивним "Олександр". За його словами, на знищення однієї цілі йде в середньому близько 60 патронів. Йдеться про боєприпаси до кулеметів M240 калібру 7,62 мм і M2 Browning калібру 12,7 мм, якими оснащені катери. В окремих місіях на них також встановлюються 40-мм автоматичні гранатомети Mk.19.

Загалом на катері п'ять вогневих точок, і тип озброєння може змінюватися залежно від того завдання, яке необхідно виконати.

Командир катера "Дудка" зазначив особливості ведення вогню з борту.

"Катер не настільки стійкий, як на березі ти став три точки опори зробив і стоїш. Тут його може колихати... Коли тиха вода, то, можливо, і не так складно, як здається", — розповів боєць.

Крім того, українські військові фіксують зміни в тактиці застосування дронів з боку російських військ. За словами комендора одного з катерів Sea Ark Dauntless, ворожий "Шахед" тепер не завжди рухається за прямим маршрутом, як раніше, а часто змінює напрямок для обходу позицій ППО.

"Раніше вони йшли по руслу, а зараз вони самі знають уже де "зникати", змінюють свій маршрут. Воно йде на тебе, потім доходить до однієї точки і звертає на право, на ліво. Куди йому зручно", — розповів про Олександра.

Зазначимо, що річкова флотилія почала формуватися ще 2022 року. Спочатку її завданням була підтримка наземних підрозділів у районах біля Дніпра, однак зі збільшенням загроз з боку дронів-камікадзе підрозділи отримали й завдання з перехоплення повітряних цілей.

Нагадаємо, 1 квітня дрони спеціального підрозділу Prymarу ГУР Міноборони України успішно відпрацювали в Чорному морі та на окупованому Кримському півострові. У морі безпілотники підірвали два військові катери ЗС РФ, а на суходолі — обійшли і знищили комплекс протиповітряної оборони ТОР-М2.