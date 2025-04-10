60 патронов на один дрон: как речные катера ВСУ участвуют в перехвате "Шахедов" (видео)

Речная флотилия Военно-морских сил Украины активно участвует в отражении атак российских дронов-камикадзе Shahed. В борьбе с беспилотниками используются штурмовые катера американского производства Sea Ark Dauntless и Riverine Assault Boat.

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Как сообщили в репортаже Армия TV, катера, которые ранее выполняли задачи поддержки сил в прибрежных районах, теперь задействованы и в системе противовоздушной обороны.

О работе экипажей штурмовых катеров Riverine Assault Boat рассказал комендор с позывным "Александр". По его словам, на уничтожение одной цели уходит в среднем около 60 патронов. Речь идет о боеприпасах к пулеметом M240 калибра 7,62 мм и M2 Browning калибра 12,7 мм, которыми оснащены катера. В отдельных миссиях на них также устанавливаются 40-мм автоматические гранатометы Mk.19.

Всего на катере пять огневых точек, и тип вооружения может меняться в зависимости от того задания, которое необходимо выполнить.

Командир катера "Дудка" отметил особенности ведения огня с борта.

"Катер не настолько устойчив, как на берегу ты стал три точки опоры сделал и стоишь. Здесь его может колыхать… Когда тихая вода, то возможно и не так сложно как кажется", — рассказал боец.

Кроме того, украинские военные фиксируют изменения в тактике применения дронов со стороны российских войск. По словам комендора одного из катеров Sea Ark Dauntless, вражеский "Шахед" теперь не всегда двигается по прямому маршруту, как ранее, а часто меняет направление для обхода позиций ПВО.

"Раньше они шли по руслу, а сейчас они сами знают уже где "исчезать" меняют свой маршрут. Оно идет на тебя, потом доходит до одной точки и сворачивает на право, на лево. Куда ему удобно", — рассказал об Александре.

Отметим, что речная флотилия начала формироваться еще в 2022 году. Первоначально ее задачей была поддержка наземных подразделений в районах у Днепра, однако с увеличением угроз со стороны дронов-камикадзе подразделения получили и задачи по перехвату воздушных целей.

Напомним, 1 апреля дроны специального подразделения Prymarу ГУР Минобороны Украины успешно отработали в Черном море и на оккупированном Крымском полуострове. В море беспилотники взорвали два военных катера ВС РФ, а на суше — обошли и уничтожили комплекс противовоздушной обороны ТОР-М2.