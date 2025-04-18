Новий рекорд зі знищення техніки ЗС РФ: скільки ЗСУ спалили машин (відео)
Українські військові оновили рекорд із завдання втрат російській армії. За один день бойових дій знищено понад 300 одиниць військової техніки.
Про найвищі добові втрати техніки ЗС РФ повідомило в соцмережі Х Міністерство оборони України.
"Друга армія у світі, атаки на мотоциклах", — коротко прокоментували результат військові чиновники
Однак варто підкреслити, що показник втрат російської армії на сьогодні в 312 машин стосується переважно мотоциклів.
"Новий рекорд виходить. Нюанс у тому, що пораховані й мотоцикли, на яких останніми днями росіяни проводили неадекватно масовані банзай-атаки", — пояснили в розвідувальній спільноті In Factum.
Аналітики показали свіже відео від 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ, яка днями відбивала атаку окупантів на мотоциклах. Подібні штурми в останні кілька днів простежувалися на Запорізькому, Покровському та Сіверському напрямках.
Фокус уже описував, як ЗСУ за один день боїв спалили 20 мотоциклів і 20 одиниць техніки ЗС РФ разом із піхотою. Йдеться про втрату до 200 солдатів із 3-го механізованого батальйону.
Оператори FPV-дронів ЗСУ також знищили колону російської техніки, яка штурмувала селище Білогорівка Луганської області. Один із БПЛА вразив раритетний автомобіль ГАЗ-69.