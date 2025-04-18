Новий рекорд зі знищення техніки ЗС РФ: скільки ЗСУ спалили машин (відео)

Українські військові оновили рекорд із завдання втрат російській армії. За один день бойових дій знищено понад 300 одиниць військової техніки.

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Про найвищі добові втрати техніки ЗС РФ повідомило в соцмережі Х Міністерство оборони України.

"Друга армія у світі, атаки на мотоциклах", — коротко прокоментували результат військові чиновники

Однак варто підкреслити, що показник втрат російської армії на сьогодні в 312 машин стосується переважно мотоциклів.

"Новий рекорд виходить. Нюанс у тому, що пораховані й мотоцикли, на яких останніми днями росіяни проводили неадекватно масовані банзай-атаки", — пояснили в розвідувальній спільноті In Factum.

Аналітики показали свіже відео від 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ, яка днями відбивала атаку окупантів на мотоциклах. Подібні штурми в останні кілька днів простежувалися на Запорізькому, Покровському та Сіверському напрямках.

Фокус уже описував, як ЗСУ за один день боїв спалили 20 мотоциклів і 20 одиниць техніки ЗС РФ разом із піхотою. Йдеться про втрату до 200 солдатів із 3-го механізованого батальйону.

Оператори FPV-дронів ЗСУ також знищили колону російської техніки, яка штурмувала селище Білогорівка Луганської області. Один із БПЛА вразив раритетний автомобіль ГАЗ-69.