Новый рекорд по уничтожению техники ВС РФ: сколько ВСУ сожгли машин (видео)
Украинские военные обновили рекорд по нанесению потерь российской армии. За один день боевых действий уничтожено более 300 единиц военной техники.
О самых высоких суточных потерях техники ВС РФ сообщило в соцсети Х Министерство обороны Украины.
"Вторая армия в мире, атаки на мотоциклах", — кратко прокомментировали результат военные чиновники
Однако стоит подчеркнуть, что показатель потерь российской армии на сегодня в 312 машин касается преимущественно мотоциклов.
"Новый рекорд выходит. Нюанс в том, что посчитаны и мотоциклы, на которых в последние дни россияне проводили неадекватно массированные банзай-атаки", — объяснили в разведывательном сообществе In Factum.
Аналитики показали свежее видео от 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которая на днях отбивала атаку оккупантов на мотоциклах. Подобные штурмы в последние несколько дней прослеживались на Запорожском, Покровском и Северском направлениях.
Фокус уже описывал, как ВСУ за один день боев сожгли 20 мотоциклов и 20 единиц техники ВС РФ вместе с пехотой. Речь идет о потере до 200 солдат из 3-го механизированного батальона.
Операторы FPV-дронов ВСУ также уничтожили колонну российской техники, штурмовавшую поселок Белогоровка Луганской области. Один из БПЛА поразил раритетный автомобиль ГАЗ-69.