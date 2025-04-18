Новый рекорд по уничтожению техники ВС РФ: сколько ВСУ сожгли машин (видео)

Украинские военные обновили рекорд по нанесению потерь российской армии. За один день боевых действий уничтожено более 300 единиц военной техники.

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О самых высоких суточных потерях техники ВС РФ сообщило в соцсети Х Министерство обороны Украины.

"Вторая армия в мире, атаки на мотоциклах", — кратко прокомментировали результат военные чиновники

Однако стоит подчеркнуть, что показатель потерь российской армии на сегодня в 312 машин касается преимущественно мотоциклов.

"Новый рекорд выходит. Нюанс в том, что посчитаны и мотоциклы, на которых в последние дни россияне проводили неадекватно массированные банзай-атаки", — объяснили в разведывательном сообществе In Factum.

Аналитики показали свежее видео от 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которая на днях отбивала атаку оккупантов на мотоциклах. Подобные штурмы в последние несколько дней прослеживались на Запорожском, Покровском и Северском направлениях.

Фокус уже описывал, как ВСУ за один день боев сожгли 20 мотоциклов и 20 единиц техники ВС РФ вместе с пехотой. Речь идет о потере до 200 солдат из 3-го механизированного батальона.

Операторы FPV-дронов ВСУ также уничтожили колонну российской техники, штурмовавшую поселок Белогоровка Луганской области. Один из БПЛА поразил раритетный автомобиль ГАЗ-69.