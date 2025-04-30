Росіян в Папуа не буде: Індонезія відмовила РФ в розміщенні військ на її території

Росія звернулася до Індонезії з проханням розмістити свої далекобійні літаки в Біаку, невеликому острові в Папуа, але Індонезія їй відмовила.

Related video

Про це пише видання The Strategist.

Так, на початку квітня 2025 року з'явилися повідомлення в ЗМІ, що Москва звернулася з проханням до Джакарти розмістити далекобійні літаки в Біаку, на невеликому острові в Папуа. Це викликало занепокоєння у Австралії, і вона звернулася за роз'ясненням до Міністерства оборони Індонезії.

Міністерство оборони Індонезії одразу ж заперечило такі заяви і повідомило, що Джакарта не має наміру дозволяти таке базування.

Експерти кажуть, що такі пропозиції Росії турбують Канберру. Це занепокоєння відображає давні тенденції у відносинах між Австралією та Індонезією, які формуються спільними стратегічними інтересами, від морської безпеки та реагування на стихійні лиха до регіональної стабільності, навіть попри періоди напруженості та перекалібрування.

Водночас Австралія надає перевагу чіткості та передбачуваності у зовнішній політиці, тоді як Індонезія іноді зберігає гнучкість своєї позиції, щоб зменшити зовнішній тиск.

Нагадаємо, що через кілька місяців після того, як уперше було оголошено про передачу танків у рамках пакета допомоги на 245 млн доларів, M1A1 Abrams все ще очікують дозволу на відправку за кордон від США.

Також повідомлялося, що Австралія перестала покладатися на США і терміново намагається зміцнити свої оборонні можливості та суверенний потенціал, зокрема шляхом придбання атомних підводних човнів, зброї великої дальності.