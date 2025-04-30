Россиян в Папуа не будет: Индонезия отказала РФ в размещении войск на ее территории

Россия обратилась к Индонезии с просьбой разместить свои дальнобойные самолеты в Биаке, небольшом острове в Папуа, но Индонезия ей отказала.

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Об этом пишет издание The Strategist.

Так, в начале апреля 2025 года появились сообщения в СМИ, что Москва обратилась с просьбой к Джакарте разместить дальнобойные самолеты в Биаке, на небольшом острове в Папуа. Это вызвало беспокойство у Австралии, и она обратилась за разъяснением в Министерство обороны Индонезии.

Министерство обороны Индонезии сразу же опровергло такие заявления и сообщило, что Джакарта не намерена разрешать такое базирование.

Эксперты говорят, что такие предложения России беспокоят Канберру. Это беспокойство отражает давние тенденции в отношениях между Австралией и Индонезией, которые формируются общими стратегическими интересами, от морской безопасности и реагирования на стихийные бедствия до региональной стабильности, даже несмотря на периоды напряженности и перекалибровки.

В то же время Австралия предпочитает четкость и предсказуемость во внешней политике, тогда как Индонезия иногда сохраняет гибкость своей позиции, чтобы уменьшить внешнее давление.

Напомним, что спустя несколько месяцев после того, как впервые было объявлено о передаче танков в рамках пакета помощи на 245 млн долларов, M1A1 Abrams все еще ожидают разрешения на отправку за границу от США.

Также сообщалось, что Австралия перестала полагаться на США и срочно пытается укрепить свои оборонные возможности и суверенный потенциал, в частности путем приобретения атомных подводных лодок, оружия большой дальности.