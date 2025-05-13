"Гріє серце": ДПСУ уразили ворожу техніку на Курщині і зіпсували росіянам логістику

В Курській області українські оператори дронів вполювали кілька вантажівок РФ, через що у росіян ускладнилася логістика.

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Про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділу РуБПАК "Прайм" 5 прикордонного загону ДПСУ Олександр Поліщук "Грек".

Його підрозділ перебуває на Сумщині, але його дрони долітають до цілей на відстань 20-30 кілометрів від лінії зіткнення. Останніми днями бійцям "Прайму" разом із суміжними підрозділами вдалося здійснити кілька контратак на цій ділянці фронту та попсувати ворогу логістику.

"Знищено мінометний розрахунок ворога, ми розуміємо, що він більше не буде працювати по нашій піхоті, також уражено транспортні засоби, такі як "Урал" і "КамАЗ", станції за 20 км від лінії зіткнення, що ускладнює логістику і підвіз боєприпасів та продуктів ворогу, що дійсно, гріє серце", — сказав він.

Олександр Поліщук зауважив, що ситуація на Сумщині складна, але контрольована. Скупчення ворога поки вони не помічають, а його намагання просуватися малими групами у кількості від 5 до 10 осіб виявляють і знищують.

Окупанти і далі намагаються просочуватися в прикордонні села Басівка, Журавка та Новеньке і закріпитися.

"Сили оборони не дозволяють це зробити, знищити на підходах, групи виявляються на підході до державного кордону. Ми завжди намагаємося працювати в тісній взаємодії з піхотними підрозділами. Наші дрони дістають за державний кордон. Є проблематика по застосуванню ворогом дронів на оптоволокні", — сказав Олександр Поліщук.

Нагадаємо, що партизани "АТЕШ" повідомили, що командування РФ байдуже ставиться до бійців і свідомо відправляє їх на смерть. В результаті росіяни зазнають "катастрофічних втрат" у живій силі на півдні.