Україна отримає раніше невідомі системи ППО Cerber: про яке озброєння може йтися

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розкрив ключові позиції з пакета військової допомоги Україні на 2025 рік вартістю 1 млрд євро. Однією з найбільш інтригуючих пунктів у списку стала 20 систем ППО Cerber, які раніше не згадувалися у відкритих джерелах.

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Детальніше про новий пакет повідомило 17 травня бельгійське видання TIJD.

Коментуючи новину, українські експерти зазначили, що система протиповітряної оборони Cerber, можливо, є виробом на базі зенітної високоточної 70-мм ракети FZ275 LGR з напівактивним лазерним наведенням, розроблена бельгійською компанією Thales Belgium (раніше Forges de Zeebrugge).

Зброя призначена для ураження як наземних, так і повітряних цілей, включно з безпілотниками, і може використовуватися з різних платформ: вертольотів, літаків, наземних пускових установок і навіть безпілотних бойових модулів. Фахівці зазначають, що завдяки уніфікованому калібру 70 мм, ця ракета може використовуватися з системами Vampire, які застосовуються Силами оборони України для перехоплення російських БПЛА.

FZ275 LGR позиціонується як найлегша і далекобійна у своєму класі керованих 70-мм ракет. Її довжина становить 1,8 м, калібр — 70 мм (2,75 дюйма), маса — близько 12,7 кг, з яких 4,1 кг припадає на бойову частину. У ракеті застосовано вдосконалений пороховий заряд, знижено рівень забруднення під час стрільби, а управління забезпечується чотирма складними аеродинамічними рулями.

За інформацією Forces Operations Blog, ракета має радіус дії до 3000 метрів і оснащена боєголовкою FZ123 з 6500 елементами ураження, які створюють хмару осколків у радіусі 9 метрів для ураження повітряної цілі.

Ракета FZ275 LGR з напівактивною головкою самонаведення

Короткі характеристики озброєння

Калібр: 70 мм (2,75 дюйма)

Довжина: 1,8 м

Маса ракети: 12,7 кг

Бойова частина: 4,1 кг, осколково-фугасна, зона ураження 9 м

Тип наведення: напівактивне лазерне (SAL), сумісне зі STANAG 3733

Дальність дії: від 1,5 до 3 км.

Таким чином, виходячи з припущення українських оглядачів, система Cerber доповнить арсенал українських комплексів протиповітряної оборони малого радіусу дії, призначених для знищення ворожих БПЛА та інших повітряних цілей.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Україна підписала меморандум із компанією Thales Belgium про спільне виробництво ракет, які будуть оснащені боєголовкою, спеціально розробленою для ефективної протидії безпілотникам.