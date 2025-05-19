Украина получит ранее неизвестные системы ПВО Cerber: о каком вооружении может идти речь

Министр обороны Бельгии Тео Франкен раскрыл ключевые позиции из пакета военной помощи Украине на 2025 год стоимостью 1 млрд евро. Одной из самых интригующих пунктов в списке стала 20 систем ПВО Cerber, которые ранее не упоминались в открытых источниках.

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Детальнее о новом пакете сообщило 17 мая бельгийское издание TIJD.

Комментируя новость украинские эксперты отметили, что система противовоздушной обороны Cerber, возможно, является изделием на базе зенитной высокоточной 70-мм ракеты FZ275 LGR с полуактивным лазерным наведением, разработанная бельгийской компанией Thales Belgium (ранее Forges de Zeebrugge).

Оружие предназначено для поражения как наземных, так и воздушных целей, включая беспилотники, и может использоваться с различных платформ: вертолетов, самолетов, наземных пусковых установок и даже беспилотных боевых модулей. Специалисты отмечают, что благодаря унифицированному калибру 70 мм, эта ракета может использоваться с системами Vampire, которые применяются Силами обороны Украины для перехвата российских БПЛА.

FZ275 LGR позиционируется как самая легкая и дальнобойная в своем классе управляемых 70-мм ракет. Ее длина составляет 1,8 м, калибр — 70 мм (2,75 дюйма), масса — около 12,7 кг, из которых 4,1 кг приходится на боевую часть. В ракете применен усовершенствованный пороховой заряд, снижен уровень загрязнения при стрельбе, а управление обеспечивается четырьмя складными аэродинамическими рулями.

По информации Forces Operations Blog, ракета имеет радиус действия до 3000 метров и оснащена боеголовкой FZ123 с 6500 поражающими элементами, которые создают облако осколков в радиусе 9 метров для поражения воздушной цели.

Ракета FZ275 LGR с полуактивной головкой самонаведения

Краткие характеристики вооружения

Калибр: 70 мм (2,75 дюйма)

Длина: 1,8 м

Масса ракеты: 12,7 кг

Боевая часть: 4,1 кг, осколочно-фугасная, зона поражения 9 м

Тип наведения: полуактивное лазерное (SAL), совместимо с STANAG 3733

Дальность действия: от 1,5 до 3 км.

Таким образом, исходя из предположения украинских обозревателей, система Cerber дополнит арсенал украинских комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенных для уничтожения вражеских БПЛА и других воздушных целей.

Напомним, в ноябре 2024 Украина подписала меморандум с компанией Thales Belgium о совместном производстве ракет, которые будут оснащены боеголовкой, специально разработанной для эффективного противодействия беспилотникам.