Масовані удари РФ: скільки дітей загинуло в Україні під обстрілами, — прокуратура

Станом на ранок 26 травня 2025 року, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинуло 630 дітей, ще понад 1960 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Такі дані опублікував 26 травня Офіс Генерального прокурора, посилаючись на інформацію ювенальних прокурорів.

Загальна кількість постраждалих дітей від початку вторгнення в лютому 2022 року перевищує 2590 осіб.

За даними правоохоронних органів, найбільшу кількість постраждалих дітей зафіксовано в таких областях:

Донецька — 645 дітей,

Харківська — 492,

Дніпропетровська — 242,

Херсонська — 208,

Запорізька — 181,

Київська — 146,

Сумська — 139,

Миколаївська — 119.

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Минулої доби було зафіксовано нові випадки загибелі та поранень дітей. Унаслідок обстрілу міста Коростишів у Житомирській області загинули троє дітей: два хлопчики 8 і 17 років, а також дівчинка 12 років. Поранення дістав 14-річний хлопчик.

У Київській області внаслідок атаки було травмовано вісьмох дітей: дівчаток 10, 13 і 17 років, а також хлопчиків 8, 10, 11 і 13 років. У Харкові внаслідок обстрілу постраждав 14-річний підліток. У Миколаєві травми дістав 17-річний юнак.

Офіс Генерального прокурора підкреслює, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з уточнення даних у районах активних бойових дій, на тимчасово окупованих і деокупованих територіях.

Нагадаємо, в ніч на 25 травня ЗС РФ здійснили комбіновану масовану атаку, використавши 367 засобів повітряного ураження. Атака торкнулася 22 населених пунктів, ще в 15 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих ракет і дронів.