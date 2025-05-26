Массированные удары РФ: сколько детей погибло в Украине под обстрелами, — прокуратура
По состоянию на утро 26 мая 2025 года, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине погибло 630 детей, еще более 1960 получили ранения различной степени тяжести.
Такие данные опубликовал 26 мая Офис Генерального прокурора, ссылаясь на информацию ювенальных прокуроров.
Общее количество пострадавших детей с начала вторжения в феврале 2022 года превышает 2590 человек.
По данным правоохранительных органов, наибольшее число пострадавших детей зафиксировано в таких областях:
- Донецкая — 645 детей,
- Харьковская — 492,
- Днепропетровская — 242,
- Херсонская — 208,
- Запорожская — 181,
- Киевская — 146,
- Сумская — 139,
- Николаевская — 119.
За прошедшие сутки были зафиксированы новые случаи гибели и ранений детей. В результате обстрела города Коростышев в Житомирской области погибли трое детей: два мальчика 8 и 17 лет, а также девочка 12 лет. Ранения получил 14-летний мальчик.
В Киевской области в результате атаки были травмированы восемь детей: девочки 10, 13 и 17 лет, а также мальчики 8, 10, 11 и 13 лет. В Харькове в результате обстрела пострадал 14-летний подросток. В Николаеве травмы получил 17-летний юноша.
Офис Генерального прокурора подчёркивает, что эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по уточнению данных в районах активных боевых действий, на временно оккупированных и деоккупированных территориях.
Напомним, в ночь на 25 мая ВС РФ осуществили комбинированную массированную атаку, использовав 367 средств воздушного поражения. Атака затронула 22 населённых пункта, ещё в 15 локациях зафиксировано падение обломков сбитых ракет и дронов.