Винищувач із дзеркальним покриттям: Lockheed Martin розкрила деталі глибокої модернізації F-35

Американська корпорація Lockheed Martin, попри програш у програмі Next Generation Air Dominance (NGAD), активно просуває власний напрямок модернізації винищувача F-35. Розробка версії F-35+ має забезпечити близько 80% функціональності перспективного винищувача 6-го покоління F-47 за вдвічі меншої вартості.

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Ситуацію з глибокою модернізацією літака F-35 прокоментували у своєму матеріалі оглядачі The War Zone.

Гендиректор компанії ДжимТайклет поділився першими подробицями про майбутню версію F-35+ на конференції Bernstein's Strategic Decisions Conference. За його словами, в основу оновленого винищувача ляжуть ключові технологічні рішення, спочатку розроблені в рамках напрацювань NGAD, адаптованих під поточну платформу.

Одним із пріоритетних напрямків модернізації стане зниження радіолокаційної та теплової помітності. Для цього планується використовувати вдосконалені покриття — імовірно, дзеркальні матеріали, які раніше вже тестувалися на низці експериментальних машин США.

Додаткові зміни торкнуться конфігурації повітрозабірників і сопла двигуна — елементів, критично важливих для зниження теплової сигнатури в задній півсфері.

Нова версія F-35 також отримає вдосконалене радіоелектронне оснащення. У рамках пакета модернізації Block 4 на борту з'являться модернізовані засоби радіоелектронної боротьби і розширені можливості інтеграції в об'єднані бойові мережі.

Особлива увага приділяється можливості опційно пілотованого режиму, що дасть змогу експлуатувати винищувач як з пілотом, так і в безпілотному режимі — це одна з обов'язкових вимог для шостого покоління.

Винищувач F-35 ВМС США із дзеркальним покриттям фюзеляжу

Таким чином, F-35+ фактично стане проміжною ланкою між сучасними бойовими літаками та автономними системами майбутнього.

Розробка та інтеграція нових видів озброєння — ще один важливий напрям. Уже відомо про розробку ракети класу "повітря-повітря" нового покоління AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile), яка має замінити застарілі AIM-120. Крім того, планується інтеграція сучасних засобів ураження наземних цілей, включно з гіперзвуковою зброєю.

Проблеми з поточною модернізацією

Тайклет також зазначив, що поточна програма модернізації F-35 стикається з істотними затримками. Насамперед ідеться про Block 4 і Technology Refresh 3 (TR-3), за якого машина отримає:

новий бортовий серверний процесор

розширений блок зберігання даних зі збільшеною продуктивністю

дисплей пілота нового покоління.

Ці компоненти вже готові до масового виробництва (на L3Harris), а їхня інтеграція з літаком завершена. Однак основним стримувальним фактором залишається Distributed Aperture System (DAS) — система з шести сенсорів, розташованих по периметру корпусу. DAS забезпечує кругову ситуаційну обізнаність, включно з попередженням про загрози та нічним баченням. Проблеми з оновленням саме цієї підсистеми стали головною причиною затримок Block 4.