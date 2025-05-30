Истребитель с зеркальным покрытием: Lockheed Martin раскрыла детали глубокой модернизации F-35

Американская корпорация Lockheed Martin, несмотря на проигрыш в программе Next Generation Air Dominance (NGAD), активно продвигает собственное направление модернизации истребителя F-35. Разработка версии F-35+ должна обеспечить около 80% функциональности перспективного истребителя 6-го поколения F-47 при вдвое меньшей стоимости.

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Ситуацию с глубокой модернизацией самолета F-35 прокомментировали в своем материале обозреватели The War Zone.

Гендиректор компании ДжимТайклет поделился первыми подробностями о будущей версии F-35+ на конференции Bernstein's Strategic Decisions Conference. По его словам, в основу обновлённого истребителя лягут ключевые технологические решения, изначально разработанные в рамках наработок NGAD, адаптированных под текущую платформу.

Одним из приоритетных направлений модернизации станет снижение радиолокационной и тепловой заметности. Для этого планируется использовать усовершенствованные покрытия — предположительно, зеркальные материалы, которые ранее уже тестировались на ряде экспериментальных машин США.

Дополнительные изменения коснутся конфигурации воздухозаборников и сопла двигателя — элементов, критически важных для снижения тепловой сигнатуры в задней полусфере.

Новая версия F-35 также получит усовершенствованное радиоэлектронное оснащение. Врамках пакета модернизации Block 4 на борту появятся модернизированные средства радиоэлектронной борьбы и расширенные возможности интеграции в объединённые боевые сети.

Особое внимание уделяется возможности опционно пилотируемого режима, что позволит эксплуатировать истребитель как с пилотом, так и в беспилотном режиме — это одно из обязательных требований для шестого поколения.

Истребитель F-35 ВМС США с зеркальным покрытием фюзеляжа

Таким образом, F-35+ фактически станет промежуточным звеном между современными боевыми самолётами и автономными системами будущего.

Разработка и интеграция новых видов вооружения — ещё одно важное направление. Уже известно о разработке ракеты класса «воздух-воздух» нового поколения AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile), которая должна заменить устаревающие AIM-120. Кроме того, планируется интеграция современных средств поражения наземных целей, включая гиперзвуковое оружие.

Проблемы с текущей модернизацией

Тайклет также отметил, что текущая программа модернизации F-35 сталкивается с существенными задержками. В первую очередь речь идёт Block 4 и Technology Refresh 3 (TR-3), при котором машина получит:

новый бортовой серверный процессор

расширенный блок хранения данных с увеличенной производительностью

дисплей пилота нового поколения.

Эти компоненты уже готовы к массовому производству (на L3Harris), а их интеграция с самолётом завершена. Однако основным сдерживающим фактором остаётся Distributed Aperture System (DAS) — система из шести сенсоров, расположенных по периметру корпуса. DAS обеспечивает круговую ситуационную осведомлённость, включая предупреждение об угрозах и ночное видение. Проблемы с обновлением именно этой подсистемы стали главной причиной задержек Block 4.